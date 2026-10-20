Изменения на декабрь для бизнеса, у которого нет укрытия — детали

С 4 декабря предприятия, не имеющие укрытий или обустроенных безопасных пространств, лишатся возможности продолжать работу во время желтого уровня воздушной угрозы с согласия трудового коллектива.

Переходный период, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины, продлится три месяца. Соответствующие требования содержит постановление правительства № 1092.

Напомним, ранее Министерство экономики и окружающей среды Украины напомнило бизнесу о необходимости до 4 декабря подготовить предприятия к работе согласно новым требованиям безопасности.

О чем идет речь

Во время желтого уровня угрозы, объявляемого в случае дроновой опасности, предприятия могут работать, если в их помещениях или на территории есть защитное сооружение, временное или постоянное укрытие для работников и посетителей или безопасное пространство.

К концу 3 мес. переходного периода предприятия без укрытий могут продолжать деятельность по согласованию с трудовым коллективом.

После 4 декабря такое согласие уже не станет основанием для работы без обустроенного укрытия или безопасного пространства.

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Обычная комната без окон автоматически не считается безопасным пространством. Его обустройство должно отвечать установленным требованиям по защите людей от побочного действия обычных средств поражения и чрезмерного давления взрыва.

Обозначения на входе

Предприятия и балансодержатели должны информировать работников и посетителей о наличии укрытия или безопасного пространства. Для этого на входах в здания, помещения или территории, а также на наружных стенах или ограждениях нужно размещать таблички размером 100×60 сантиметров с одной из надписей:

«Объект обеспечен укрытием»;

«Объект обеспечен безопасным пространством»;

«Объект не обеспечен укрытием».

Субъекты хозяйствования должны определить порядок действий персонала во время воздушной тревоги и обеспечивать доведение соответствующего сигнала до работников и посетителей. Нахождение посетителей в помещениях и на территориях таких объектов во время тревоги происходит по их собственному усмотрению.

Ранее писали , что городские власти Киева в 2026 году предусмотрели 2 148 145 000 грн на строительство новых и ремонт имеющихся сооружений гражданской защиты (укрытий). В 2025 году почти аналогичный объем денег направлялся исключительно на новое строительство.

В целом в Киеве есть следующие укрытия: