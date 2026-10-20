С 4 декабря предприятия, не имеющие укрытий или обустроенных безопасных пространств, лишатся возможности продолжать работу во время желтого уровня воздушной угрозы с согласия трудового коллектива.
Переходный период, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины, продлится три месяца. Соответствующие требования содержит постановление правительства № 1092.
Напомним, ранее Министерство экономики и окружающей среды Украины напомнило бизнесу о необходимости до 4 декабря подготовить предприятия к работе согласно новым требованиям безопасности.
О чем идет речь
Во время желтого уровня угрозы, объявляемого в случае дроновой опасности, предприятия могут работать, если в их помещениях или на территории есть защитное сооружение, временное или постоянное укрытие для работников и посетителей или безопасное пространство.
К концу 3 мес. переходного периода предприятия без укрытий могут продолжать деятельность по согласованию с трудовым коллективом.
После 4 декабря такое согласие уже не станет основанием для работы без обустроенного укрытия или безопасного пространства.
Обычная комната без окон автоматически не считается безопасным пространством. Его обустройство должно отвечать установленным требованиям по защите людей от побочного действия обычных средств поражения и чрезмерного давления взрыва.
Обозначения на входе
Предприятия и балансодержатели должны информировать работников и посетителей о наличии укрытия или безопасного пространства. Для этого на входах в здания, помещения или территории, а также на наружных стенах или ограждениях нужно размещать таблички размером 100×60 сантиметров с одной из надписей:
«Объект обеспечен укрытием»;
«Объект обеспечен безопасным пространством»;
«Объект не обеспечен укрытием».
Субъекты хозяйствования должны определить порядок действий персонала во время воздушной тревоги и обеспечивать доведение соответствующего сигнала до работников и посетителей. Нахождение посетителей в помещениях и на территориях таких объектов во время тревоги происходит по их собственному усмотрению.
Ранее писали, что городские власти Киева в 2026 году предусмотрели 2 148 145 000 грн на строительство новых и ремонт имеющихся сооружений гражданской защиты (укрытий). В 2025 году почти аналогичный объем денег направлялся исключительно на новое строительство.