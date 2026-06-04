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Киев выделил более 2,1 млрд грн на укрытия в 2026 году

Казна и Политика
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Укрытие в лицее в Юровке Киевской области
Укрытие в лицее в Юровке Киевской области
Городские власти Киева в 2026 году предусмотрели 2 148 145 000 грн на строительство новых и ремонт имеющихся защитных сооружений гражданской защиты (укрытий). В 2025 году почти аналогичный объем средств направлялся исключительно на новое строительство.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Киевского городского совета в ответе на запрос hromadske.

Расходы на укрытия в 2025 году

В департаменте отметили, что общий объем расходов на строительство, реконструкцию и обустройство ОСОЦ в 2025 году составил 2 072 915 900 грн. Из этой суммы на строительство новых укрытий было направлено 1 741 601 500 грн.
В то же время, на текущий и капитальный ремонт 413 простейших укрытий и объектов ОСОЦ в Киеве в 2025 году предусмотрели 1 208 373 441 грн. Фактически было израсходовано 1 041 432 142 грн.

Финансирование в 2026 году

В 2026 году на строительство и капитальный ремонт объектов фонда ЗСЦЗ выделено 2148145000 грн. Это составляет около 2,5% расходов городского бюджета Киева на 2026 год.

Новые и ремонтные объекты

В департаменте сообщили, что в 2025 году в эксплуатацию ввели три новых ЗСГЗ, и все они расположены на территориях образовательных учреждений. Речь идет о сооружениях двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия в Оболонском районе Киева и 2 противорадиационных укрытиях в Дарницком районе.
В 2026 году идет строительство 39 новых защитных сооружений, а для 15 из них срок выполнения работ установлен на декабрь этого года. По данным департамента, к 2028 году планируется проведение капитальных ремонтов в 141 объекте гражданской защиты. Речь идет, в частности, только о хранилищах и простейших укрытиях.
Из 4358 сооружений гражданской защиты, состоящих на учете городских властей, наибольшую часть составляют простейшие укрытия. В целом в Киеве имеются следующие укрытия:
  • 3796 простейших укрытий;
  • 512 убежищ;
  • 47 сооружений двойного назначения;
  • 2 противорадиационные укрытия;
  • 1 первичное (мобильное) укрытие.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко писал, что в Украине сейчас насчитывается около 61 тысяч укрытий разных типов, однако они могут обеспечить защиту лишь примерно для половины населения. Для того чтобы достичь уровня Финляндии, где доступ к защитным сооружениям имеют более 95% граждан, Украине может потребоваться от 80 до 100 лет.
По материалам:
hromadske
Киев
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