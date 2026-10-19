АРМА выставляет на реализацию 819 гаджетов Apple, изъятых на таможне Сегодня 17:29 — Казна и Политика Добавьте Finance.ua в избранные источники Google АРМА выставляет на реализацию 819 гаджетов Apple, изъятых на таможне

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществляет реализацию партии из 819 устройств торговой марки Apple, изъятых на территории Львовской таможни. В актив входят смартфоны iPhone, смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods. Все имущество хранится в заводских упаковках. Актив насчитывает 819 единиц электроники трех категорий: 501 смартфон — преимущественно модели линейки iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Plus;

— преимущественно модели линейки iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Plus; 107 смарт-часов — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra 3;

— Apple Watch Series 11, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra 3; 211 комплектов наушников — AirPods Pro второго поколения и AirPods Pro 3. Читайте также АРМА готовит к передаче в управление гостиничный комплекс «Рибас Карпаты» — детали Ранее писали , что АРМА готовит к передаче в управление отельный комплекс «Рибас Карпаты». Также АРМА объявила конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля «Моцарт» в Одессе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.