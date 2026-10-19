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АРМА выставляет на реализацию 819 гаджетов Apple, изъятых на таможне

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АРМА выставляет на реализацию 819 гаджетов Apple, изъятых на таможне
АРМА выставляет на реализацию 819 гаджетов Apple, изъятых на таможне
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) осуществляет реализацию партии из 819 устройств торговой марки Apple, изъятых на территории Львовской таможни.
В актив входят смартфоны iPhone, смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods. Все имущество хранится в заводских упаковках.

Актив насчитывает 819 единиц электроники трех категорий:

  • 501 смартфон — преимущественно модели линейки iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Plus;
  • 107 смарт-часов — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra 3;
  • 211 комплектов наушников — AirPods Pro второго поколения и AirPods Pro 3.
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Ранее писали, что АРМА готовит к передаче в управление отельный комплекс «Рибас Карпаты».
Также АРМА объявила конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля «Моцарт» в Одессе.
По материалам:
Finance.ua
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