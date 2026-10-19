АРМА выставляет на реализацию 819 гаджетов Apple, изъятых на таможне
Актив насчитывает 819 единиц электроники трех категорий:
- 501 смартфон — преимущественно модели линейки iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Plus;
- 107 смарт-часов — Apple Watch Series 11, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra 3;
- 211 комплектов наушников — AirPods Pro второго поколения и AirPods Pro 3.
Еврокомиссия ищет способы покрыть дефицит финансирования Украины
ПартнерскаяПремиум-банкинг в 2026 году: на что стоит обращать внимание, когда несете много денег в банк
МВФ подтвердил неуклонную поддержку Украины и важность реформ и партнеров
Повышения НДС или других налогов для финансирования военного страхования бизнеса не будет — Гетманцев
ВПЛ могут увеличить пособие (сумма) — детали
В Киеве из-за атаки рф закрыли две станции метро: как будет курсировать транспорт