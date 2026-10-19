В Киеве из-за атаки рф закрыли две станции метро: как будет курсировать транспорт
Индустриальные парки: как должен их трансформировать новый закон
ПартнерскаяПремиум-банкинг в 2026 году: на что стоит обращать внимание, когда несете много денег в банк
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Украине нужно 70 млрд евро на оборону в 2027 году, 40 млрд пока не обеспечены — Минфин
Зеленский заявил, что ослабление санкций США против россии может быть только началом