Кабмин возобновляет финансирование приостановленных расходов

Кабинет Министров постепенно возобновляет финансирование временно приостановленных расходов, в частности для регионов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Международная помощь для покрытия дефицита бюджета

«На этой неделе парламент поддержал ряд сверхважных законопроектов, которые открывают возможность получения части международной финансовой помощи, необходимой для покрытия дефицита бюджета в 2026 году», — написал Корецкий.

Корецкий добавил, что Кабмин ускоряет необходимые процедуры, чтобы международное финансирование поступило как можно скорее.

От чего зависит возобновление расходов

«В который раз благодарю народных депутатов за поддержку этих решений. Рассчитываем на такую ​​же результативную работу в течение следующих сессионных недель. От этого зависит получение международной помощи в полном объеме и возможность дальнейшего восстановления вынужденно приостановленных расходов», — добавил Корецкий.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правительство приняло решение о первоочередном финансировании государственных расходов на фоне сложной ситуации с государственными финансами и задержки части запланированной международной помощи. Прежде всего, деньги будут направляться на оборону, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы. Непервоочередные расходы правительство отложило.