Украина рассчитывает привлечь еще $25 млрд международного финансирования в государственный бюджет до конца 2026 года. В то же время, для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году стране нужна долгосрочная и предполагаемая поддержка партнеров, которая не будет увеличивать долговую нагрузку.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-выступления на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7. Мероприятие состоялось на полях Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
Как российские атаки влияют на экономику Украины
Марченко отметил, что страна переживает один из сложнейших периодов с начала полномасштабного вторжения.
Систематические атаки на энергетику, транспортную инфраструктуру и предприятия оказывают непосредственное влияние на экономическую активность, занятость, экспортный потенциал и налоговые поступления. Это создает дополнительное давление на государственные финансы и ведет к недополучению средств в госбюджет.
В то же время, Украина продолжает в полном объеме финансировать приоритетные потребности, в частности оборону, пенсии, заработные платы и социальные выплаты.
Министр также отметил продолжение реализации реформ, необходимых для привлечения международной помощи. В целом до конца 2026 года Украина ожидает привлечь еще 25 млрд. долларов США международного финансирования в государственный бюджет.
Финансирование на 2027 год
Министр подчеркнул, что международная поддержка должна предоставляться на условиях, не создающих дополнительной долговой нагрузки на Украину.
В частности, важно обеспечить долговую нейтральность финансовых механизмов, не допуская увеличения расходов на обслуживание долга и накопления долговых обязательств, в частности, через механизм, обеспеченный доходами от замороженных активов россии.
На оборону в 2027 году нужно 70 млрд евро
Общая оценка необходимых ресурсов на оборону в 2027 году составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро остаются необеспеченными.
Напомним, по оценке Dragon Capital, потребность в дополнительном внешнем финансировании для бюджета в 2027 году составит $30−35 млрд. Текущие программы поддержки международных партнеров предусматривают только $20 млрд внешнего финансирования для бюджетных нужд. В то же время дефицит, вероятно, увеличится из-за сокращения налоговых поступлений, которые могут снизиться на $4−5 млрд.