Украине нужно 70 млрд евро на оборону в 2027 году, 40 млрд пока не обеспечены — Минфин

Украина рассчитывает привлечь еще $25 млрд международного финансирования в государственный бюджет до конца 2026 года. В то же время, для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году стране нужна долгосрочная и предполагаемая поддержка партнеров, которая не будет увеличивать долговую нагрузку.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-выступления на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7. Мероприятие состоялось на полях Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Как российские атаки влияют на экономику Украины

Марченко отметил, что страна переживает один из сложнейших периодов с начала полномасштабного вторжения.

Систематические атаки на энергетику, транспортную инфраструктуру и предприятия оказывают непосредственное влияние на экономическую активность, занятость, экспортный потенциал и налоговые поступления. Это создает дополнительное давление на государственные финансы и ведет к недополучению средств в госбюджет.

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В то же время, Украина продолжает в полном объеме финансировать приоритетные потребности, в частности оборону, пенсии, заработные платы и социальные выплаты.

Министр также отметил продолжение реализации реформ, необходимых для привлечения международной помощи. В целом до конца 2026 года Украина ожидает привлечь еще 25 млрд. долларов США международного финансирования в государственный бюджет.

Финансирование на 2027 год

Министр подчеркнул, что международная поддержка должна предоставляться на условиях, не создающих дополнительной долговой нагрузки на Украину.

В частности, важно обеспечить долговую нейтральность финансовых механизмов, не допуская увеличения расходов на обслуживание долга и накопления долговых обязательств, в частности, через механизм, обеспеченный доходами от замороженных активов россии.

На оборону в 2027 году нужно 70 млрд евро

Общая оценка необходимых ресурсов на оборону в 2027 году составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро остаются необеспеченными.