0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украине нужно 70 млрд евро на оборону в 2027 году, 40 млрд пока не обеспечены — Минфин

Казна и Политика
40
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Украине нужно 70 млрд евро на оборону в 2027 году, 40 млрд пока не обеспечены — Минфин
Украине нужно 70 млрд евро на оборону в 2027 году, 40 млрд пока не обеспечены — Минфин
Украина рассчитывает привлечь еще $25 млрд международного финансирования в государственный бюджет до конца 2026 года. В то же время, для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году стране нужна долгосрочная и предполагаемая поддержка партнеров, которая не будет увеличивать долговую нагрузку.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-выступления на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G7. Мероприятие состоялось на полях Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Как российские атаки влияют на экономику Украины

Марченко отметил, что страна переживает один из сложнейших периодов с начала полномасштабного вторжения.
Систематические атаки на энергетику, транспортную инфраструктуру и предприятия оказывают непосредственное влияние на экономическую активность, занятость, экспортный потенциал и налоговые поступления. Это создает дополнительное давление на государственные финансы и ведет к недополучению средств в госбюджет.
Читайте также
В то же время, Украина продолжает в полном объеме финансировать приоритетные потребности, в частности оборону, пенсии, заработные платы и социальные выплаты.
Министр также отметил продолжение реализации реформ, необходимых для привлечения международной помощи. В целом до конца 2026 года Украина ожидает привлечь еще 25 млрд. долларов США международного финансирования в государственный бюджет.

Финансирование на 2027 год

Министр подчеркнул, что международная поддержка должна предоставляться на условиях, не создающих дополнительной долговой нагрузки на Украину.
В частности, важно обеспечить долговую нейтральность финансовых механизмов, не допуская увеличения расходов на обслуживание долга и накопления долговых обязательств, в частности, через механизм, обеспеченный доходами от замороженных активов россии.

На оборону в 2027 году нужно 70 млрд евро

Общая оценка необходимых ресурсов на оборону в 2027 году составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро остаются необеспеченными.
Напомним, по оценке Dragon Capital, потребность в дополнительном внешнем финансировании для бюджета в 2027 году составит $30−35 млрд. Текущие программы поддержки международных партнеров предусматривают только $20 млрд внешнего финансирования для бюджетных нужд. В то же время дефицит, вероятно, увеличится из-за сокращения налоговых поступлений, которые могут снизиться на $4−5 млрд.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БюджетМинфин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems