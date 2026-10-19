Индустриальные парки: как должен их трансформировать новый закон

Недавно
Президент Украины подписал закон № 4961
об индустриальных парках, которым
значительно снимается бюрократия и
расширяются возможности для бизнеса.
Индустриальные
парки (ИП) — совсем не новое экономическое
образование для нашей страны и опыт их
работы уже наработан на протяжении
многих лет. ИП — это специально
обустроенные территории с готовой
инфраструктурой, где действуют
значительные налоговые, таможенные и
технические льготы для бизнеса.
Что
меняет новый закон и зачем ИП во время
войны
Ранее
для ИП были лимиты по площади — до 1 тыс.
га. Теперь это ограничение снято.
Управляющие компании таких парков также
получили возможность привлекать
финансирование, в частности по программе
«Доступные кредиты 5−7-9%».
Дополнительно
упрощены процедуры субаренды участков
для резидентов без необходимости каждый
раз получать согласование арендодателя.
Введен жесткий контроль — запрет на
участие компаний, связанных со
страной-агрессором или подсанкционными
лицами. Если парк не подает отчеты два
периода подряд, его исключают из
государственного реестра.
В
ходе полномасштабного вторжения роль
ИП критически изменилась. Теперь они
превратились в своеобразный инструмент
выживания и безопасности.
Так,
предприятиям из прифронтовых зон нужно
переезжать, а ИП предлагают им готовую
инфраструктуру. Западные регионы стали
ключевыми хабами, поэтому именно там
количество ИП стремительно растет.
Сегодня
резиденты ИП получают освобождение от
НДС и пошлины при импорте нового
оборудования, освобождаются от налога
на прибыль до 10 лет. Также государство
берет на себя до 50% затрат на подключение
к инженерным сетям.
Для
быстрого производства беспилотников,
РЭБ или бронетехники необходимы закрытые
промышленные зоны с надежным
энергоснабжением, поэтому такие парки
идеально подходят под эти нужды.
Заводы
и ИП предоставляют тысячи рабочих мест.
Это ярко иллюстрируют парки в Закарпатье,
где на их производствах работает более
2 тыс. человек.
Еще
одна стратегическая цель для ИП при их
непосредственном участии в работе по
программе «Сделано в Украине» — отойти
от экспорта сырья (зерно, руда) и
производить готовую продукцию с высокой
добавленной стоимостью внутри страны.
По
информации Минэкономики, в Украине на
сегодня зарегистрировано уже более 120
ИП и возведение новых, несмотря на
военные риски, активно продолжается.
Помощь
государства: два направления
Государственная
финансовая помощь является ключевым
инструментом программы «Сделано в
Украине». В бюджете на это закладывается
немало денег, основным распорядителем
которых Минэкономики через государственные
банк-партнеры — Укрэксимбанк, Сбербанк
и ПриватБанк. Хотя фактически финансирование
для конкретного парка или резидентов
не так велико.
Такая
помощь распределяется на два направления,
которые финансируются в формате
безвозвратных грантов: обустройство
инфраструктуры (до 150 млн гривен) и
компенсация за подключение к сетям (150
млн гривен).
С
первого направления деньги выделяются
управляющим компаниям на строительство
инфраструктуры — прокладку дорог,
подвод железнодорожных путей, строительство
газопроводов, водоводов и т. д.
Со
второго направления государство
покрывает до 50% стоимости присоединения
к электрическим, газовым и другим сетям.
Для деоккупированных и прифронтовых
территорий действуют льготные условия
и государство финансирует до 80% стоимости.
Из
условий есть: получатель должен в течение
3 лет построить в парке не менее 5 тыс.
кв. метров промышленных зданий и за этот
же период привлечь не менее двух реальных
резидентов.
Если
управляющая компания взяла деньги, но
не выполнила условия, она должна вернуть
их обратно в бюджет. Госпрограмма активно
работает и Минэкономики уже выделило
средства ИП «Хмельницкий» (строительство
трансформаторной подстанции и
электрических сетей), ИП «Коростень»
(строительство железнодорожных путей),
ИП «Вининдарстри» (финансирование и
прокладка магистральных дорог внутри
промышленной зоны).
«Золотая
жила» для теробщин и уменьшение
логистического плеча
М10
Lviv Industrial Park (Львов) является одним из
самых масштабных и известных проектов
в Украине, который развивает инвесткомпания
Dragon Capital в промзоне «Рясне-2». Проект
привлек финансирование от международных
доноров, в том числе от ЕБРР — более 24
млн долларов. Первая очередь логистического
комплекса уже введена в эксплуатацию.
Этот парк имеет уникальное страхование
инвестиций от военных рисков, что
привлекает западных резидентов.
Еще
одним успешным проектом считается ИП
«Белая Церковь» — здесь полностью
построено более 36 тыс. кв. метров
промышленных помещений, подведены все
коммуникации. В ИП успешно работают
украинские и международные резиденты,
среди которых финская компания Peikko
(производство строй-металло-конструкций).
Формация
«Сигновка» (Львов) — коммунально-частная
промзона во Львове, которая превратилась
в мощный кластер. Специализируется на
мебельном производстве, текстиле,
упаковке, металлообработке и машиностроении.
Сюда релоцировались десятки предприятий
из зоны боевых действий на Востоке
Украины.
Volia
Agri-Food Park (Винница) — один из самых первых
агропродовольственных ИП Украины. Он
направлен на переработку сельхозпродукции
и создание продовольственных продуктов
с высокой добавленной стоимостью.
«Запад
Ресурс» (Львовская область) — частный
ИП, расположенный на границе с ЕС,
обладающий огромными площадями складов
и производственных цехов и полностью
обеспеченный автономной энергетикой.
Николай
Сюсько, эксперт по региональному
развитию, экс-замглавы Закарпатской ОД
отмечает,
что для территориальных общин ИП — это
большая «золотая жила» в виде налога
на доходы (НДФЛ), новых рабочих мест для
местных и ВПЛ, а также развития сферы
услуг вокруг каждого завода.
Игорь
Гужва, экономист, эксперт по промышленной
политике
считает,
что крупные предприятия больше не
стремятся покупать землю в мегаполисах,
где нет свободных мощностей электричества,
а у ИП оно есть. По его мнению, благодаря
паркам инвестиции идут в небольшие
городки (Чортков, Коростень, Перечин
или Мукачево) и таким образом ИП остается
основой их жизнедеятельности и люди не
уезжают: стимулируется открытие небольших
сервисов и строится жилье.
Анатолий
Кинах, президент Украинского союза
промышленников и предпринимателей
(УСПП) отмечает,
что строительство новых заводов в
пределах парков, особенно в Западной
Украине, позволяет производителям
интегрироваться непосредственно в
европейские и мировые цепи поставок.
По его мнению, ИП создают условия для
выпуска сложных узлов, электротехники
и переработанной продукции, которая
сразу идет на экспорт в ЕС без чрезмерного
логистического плеча.
Налоговый
арбитраж и «бумажные» парки
Концентрация
большого количества важных заводов в
одном рабочем месте делает ИП идеальной
целью для вражеских дронов и ракет. Так,
один точный удар может парализовать
работу десятков заводов одновременно.
Есть
большие экологические угрозы: новый
закон существенно упрощает технические
процедуры. Ослабление контроля и
приближение гигантов к жилым зонам или
заповедникам может быстро привести к
загрязнению воды, воздуха и почвы.
«Упрощение
условий для инвесторов само по себе не
проблема. Вопрос в том, следует ли вместе
с бюрократическими процедурами убирать
механизм, позволяющий государству
заранее увидеть совокупное влияние
будущей промышленной территории на
окружающую среду и людей», — считает
Юрий
Задорожный, эксперт по общественно-политическим
вопросам ОО «Экоклуб».
Эксперт
призывает комитет Верховной Рады по
вопросам экологической политики и
природопользования и комитет по вопросам
экономического развития в кратчайшие
сроки разработать законопроект по
изменению в Закон Украины «Об оценке
влияния на окружающую среду», которым
будет возвращено обустройство
индустриальных парков в перечень видов
планируемой деятельности и объектов,
которые могут оказать значительное
влияние на оценку.
Роман
Нейтер исследователь Центра исследований
продовольствия и землепользования
Киевской школы экономики (KSE)
считает,
что предоставление масштабных налоговых
льгот создает условия для недобросовестной
конкуренции и налогового арбитража.
Так, по его мнению, крупные компании
могут юридически перерегистрировать
свои рабочие мощности внутри парка или
искусственно переводить доходы туда,
чтобы полностью избегать уплаты налогов
в государственный бюджет, не создавая
вместе с этим нового продукта.
Эксперты
общественной инициативы «Голка»
считают,
что поскольку в перечень разрешенных
объектов в рамках ИП добавили хостелы,
гостиницы и заведения сферы услуг,
возникает большой риск застройки
территории жилыми высотками. Так,
застройщики могут получать землю под
видом ИП со всеми налоговыми льготами
и коммуникациями на средства государства,
а вместо заводов строить коммерческую
жилую недвижимость.
В
истории Украины большое количество так
называемых «бумажных» парков, которые
в свое время громко и парадно открывались,
однако ничего там не делалось. Поэтому
Кабмин в последнее время проводит
чистку таких ИП. Хотя условия сейчас
ужесточились, риски появления таких
парков все же существуют.
Во-первых,
это так называемая лазейка трехлетнего
окна, ведь закон требует именно в течение
этого срока построить 5 тыс. кв. метров
цехов и привлечь двух резидентов. Это
огромный срок, и в течение этих лет парк
может быть абсолютно чистым, без цехов.
Во-вторых,
юристы считают, что любое невыполнение
условий (ту же нехватку резидентов)
управляющая компания может списать на
обстоятельства непреодолимой силы
из-за военного положения. А это позволит
такому парку годами останутся именно
«бумажными».
В-третьих,
формальное исполнение условий. Так,
управляющая компания, наоборот, может
быстро выполнить условия закона: из
дешевых сэндвич-панелей соорудить ангар
и зарегистрировать в качестве резидентов
две свои же подставные фирмы. Таким
образом, юридически условия выполнены,
а фактически — это «бумажный» ИП, который
ничего не производит.
Отличие
украинских ИП от европейских и общие
итоги
Главное
отличие состоит в том, что европейские
парки строятся как долгосрочные
экологические и цифровые экосистемы,
где государство берет на себя 100% рисков,
в то время как в Украине ИП — это
инструмент антикризисного выживания
в условиях войны.
Так,
в ЕС ИП проектируется как единый механизм.
К примеру, если в парке есть химический
завод, который выделяет очищенную воду,
то рядом строят предприятие, которому
эта вода нужна для охлаждения или
подогрева. В Украине парки формируются
по принципу «кто первый пришел и купил
участок».
В
европейских странах местные власти за
счет европейских фондов сначала возводят
дороги, строят железную дорогу, мощности
света, очистные сооружения, а затем ищут
инвесторов.
В
Украине у общин есть только голая земля
и им не хватает денег, поэтому инвестор
вынужден сам этим заниматься или какой-то
частник с помощью не столь уж больших
денег, предоставленных от грантов
Минэкономики.
Понятно,
что сейчас в условиях ведения жестокой
войны у украинских ИП не может быть
четкой европейской концепции и практики
работы. Однако следует отметить, что ее
не было и задолго до начала полномасштабной
войны и ИП в большинстве своем были теми
же «бумажными» или только пользовались
льготами, почти ничего не давая государству
и экономике.
Также
практика работы ИП свидетельствует,
что даже в мирные времена в парки почти
не приходил иностранный капитал.
Некоторые
эксперты отмечают, что фактически
государство сейчас создает льготные
условия для перераспределения внутреннего
бизнеса, а не привлекает мировые деньги
извне.
Критики
реформы отмечают, что реальную выгоду
от создания парков получает не столько
мелкий или средний производитель,
сколько несколько крупных частных
девелоперских компаний. А у них всегда
есть колоссальные деньги для выкупа
земли и управления этими зонами. Мелкому
локальному бизнесу зайти в такой парк
трудно, поскольку управляющие компании
выдвигают высокие требования к арендаторам
или масштабам производства.