Индустриальные парки: как должен их трансформировать новый закон

Что изменится для бизнеса после подписания закона об индустриальных парках

Недавно Президент Украины подписал закон № 4961 об индустриальных парках, которым значительно снимается бюрократия и расширяются возможности для бизнеса.

Индустриальные парки (ИП) — совсем не новое экономическое образование для нашей страны и опыт их работы уже наработан на протяжении многих лет. ИП — это специально обустроенные территории с готовой инфраструктурой, где действуют значительные налоговые, таможенные и технические льготы для бизнеса.

Что меняет новый закон и зачем ИП во время войны

Ранее для ИП были лимиты по площади — до 1 тыс. га. Теперь это ограничение снято. Управляющие компании таких парков также получили возможность привлекать финансирование, в частности по программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Дополнительно упрощены процедуры субаренды участков для резидентов без необходимости каждый раз получать согласование арендодателя. Введен жесткий контроль — запрет на участие компаний, связанных со страной-агрессором или подсанкционными лицами. Если парк не подает отчеты два периода подряд, его исключают из государственного реестра.

В ходе полномасштабного вторжения роль ИП критически изменилась. Теперь они превратились в своеобразный инструмент выживания и безопасности.

Так, предприятиям из прифронтовых зон нужно переезжать, а ИП предлагают им готовую инфраструктуру. Западные регионы стали ключевыми хабами, поэтому именно там количество ИП стремительно растет.

Сегодня резиденты ИП получают освобождение от НДС и пошлины при импорте нового оборудования, освобождаются от налога на прибыль до 10 лет. Также государство берет на себя до 50% затрат на подключение к инженерным сетям.

Для быстрого производства беспилотников, РЭБ или бронетехники необходимы закрытые промышленные зоны с надежным энергоснабжением, поэтому такие парки идеально подходят под эти нужды.

Заводы и ИП предоставляют тысячи рабочих мест. Это ярко иллюстрируют парки в Закарпатье, где на их производствах работает более 2 тыс. человек.

Еще одна стратегическая цель для ИП при их непосредственном участии в работе по программе «Сделано в Украине» — отойти от экспорта сырья (зерно, руда) и производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью внутри страны.

Закон об индустриальных парках значительно упрощает возможности для бизнеса

По информации Минэкономики, в Украине на сегодня зарегистрировано уже более 120 ИП и возведение новых, несмотря на военные риски, активно продолжается.

Помощь государства: два направления

Государственная финансовая помощь является ключевым инструментом программы «Сделано в Украине». В бюджете на это закладывается немало денег, основным распорядителем которых Минэкономики через государственные банк-партнеры — Укрэксимбанк, Сбербанк и ПриватБанк . Хотя фактически финансирование для конкретного парка или резидентов не так велико.

Такая помощь распределяется на два направления, которые финансируются в формате безвозвратных грантов: обустройство инфраструктуры (до 150 млн гривен) и компенсация за подключение к сетям (150 млн гривен).

С первого направления деньги выделяются управляющим компаниям на строительство инфраструктуры — прокладку дорог, подвод железнодорожных путей, строительство газопроводов, водоводов и т. д.

Со второго направления государство покрывает до 50% стоимости присоединения к электрическим, газовым и другим сетям. Для деоккупированных и прифронтовых территорий действуют льготные условия и государство финансирует до 80% стоимости.

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Из условий есть: получатель должен в течение 3 лет построить в парке не менее 5 тыс. кв. метров промышленных зданий и за этот же период привлечь не менее двух реальных резидентов.

Если управляющая компания взяла деньги, но не выполнила условия, она должна вернуть их обратно в бюджет. Госпрограмма активно работает и Минэкономики уже выделило средства ИП «Хмельницкий» (строительство трансформаторной подстанции и электрических сетей), ИП «Коростень» (строительство железнодорожных путей), ИП «Вининдарстри» (финансирование и прокладка магистральных дорог внутри промышленной зоны).

«Золотая жила» для теробщин и уменьшение логистического плеча

М 10 Lviv Industrial Park (Львов) является одним из самых масштабных и известных проектов в Украине, который развивает инвесткомпания Dragon Capital в промзоне «Рясне-2». Проект привлек финансирование от международных доноров, в том числе от ЕБРР — более 24 млн долларов. Первая очередь логистического комплекса уже введена в эксплуатацию. Этот парк имеет уникальное страхование инвестиций от военных рисков, что привлекает западных резидентов.

Еще одним успешным проектом считается ИП «Белая Церковь» — здесь полностью построено более 36 тыс. кв. метров промышленных помещений, подведены все коммуникации. В ИП успешно работают украинские и международные резиденты, среди которых финская компания Peikko (производство строй-металло-конструкций).

Формация «Сигновка» (Львов) — коммунально-частная промзона во Львове, которая превратилась в мощный кластер. Специализируется на мебельном производстве, текстиле, упаковке, металлообработке и машиностроении. Сюда релоцировались десятки предприятий из зоны боевых действий на Востоке Украины.

Volia Agri-Food Park (Винница) — один из самых первых агропродовольственных ИП Украины. Он направлен на переработку сельхозпродукции и создание продовольственных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

«Запад Ресурс» (Львовская область) — частный ИП, расположенный на границе с ЕС, обладающий огромными площадями складов и производственных цехов и полностью обеспеченный автономной энергетикой.

Николай Сюсько, эксперт по региональному развитию, экс-замглавы Закарпатской ОД отмечает, что для территориальных общин ИП — это большая «золотая жила» в виде налога на доходы (НДФЛ), новых рабочих мест для местных и ВПЛ, а также развития сферы услуг вокруг каждого завода.

Для территориальных общин ИП — это про новые рабочие места и ​​развитие сферы услуг

Игорь Гужва, экономист, эксперт по промышленной политике считает, что крупные предприятия больше не стремятся покупать землю в мегаполисах, где нет свободных мощностей электричества, а у ИП оно есть. По его мнению, благодаря паркам инвестиции идут в небольшие городки (Чортков, Коростень, Перечин или Мукачево) и таким образом ИП остается основой их жизнедеятельности и люди не уезжают: стимулируется открытие небольших сервисов и строится жилье.

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) отмечает, что строительство новых заводов в пределах парков, особенно в Западной Украине, позволяет производителям интегрироваться непосредственно в европейские и мировые цепи поставок. По его мнению, ИП создают условия для выпуска сложных узлов, электротехники и переработанной продукции, которая сразу идет на экспорт в ЕС без чрезмерного логистического плеча.

Налоговый арбитраж и «бумажные» парки

Концентрация большого количества важных заводов в одном рабочем месте делает ИП идеальной целью для вражеских дронов и ракет. Так, один точный удар может парализовать работу десятков заводов одновременно.

Есть большие экологические угрозы: новый закон существенно упрощает технические процедуры. Ослабление контроля и приближение гигантов к жилым зонам или заповедникам может быстро привести к загрязнению воды, воздуха и почвы.

«Упрощение условий для инвесторов само по себе не проблема. Вопрос в том, следует ли вместе с бюрократическими процедурами убирать механизм, позволяющий государству заранее увидеть совокупное влияние будущей промышленной территории на окружающую среду и людей», — считает Юрий Задорожный, эксперт по общественно-политическим вопросам ОО «Экоклуб».

Эксперт призывает комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования и комитет по вопросам экономического развития в кратчайшие сроки разработать законопроект по изменению в Закон Украины «Об оценке влияния на окружающую среду», которым будет возвращено обустройство индустриальных парков в перечень видов планируемой деятельности и объектов, которые могут оказать значительное влияние на оценку.

Роман Нейтер исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) считает, что предоставление масштабных налоговых льгот создает условия для недобросовестной конкуренции и налогового арбитража. Так, по его мнению, крупные компании могут юридически перерегистрировать свои рабочие мощности внутри парка или искусственно переводить доходы туда, чтобы полностью избегать уплаты налогов в государственный бюджет, не создавая вместе с этим нового продукта.

Эксперты общественной инициативы «Голка» считают, что поскольку в перечень разрешенных объектов в рамках ИП добавили хостелы, гостиницы и заведения сферы услуг, возникает большой риск застройки территории жилыми высотками. Так, застройщики могут получать землю под видом ИП со всеми налоговыми льготами и коммуникациями на средства государства, а вместо заводов строить коммерческую жилую недвижимость.

В истории Украины большое количество так называемых «бумажных» парков, которые в свое время громко и парадно открывались, однако ничего там не делалось. Поэтому Кабмин в последнее время проводит чистку таких ИП. Хотя условия сейчас ужесточились, риски появления таких парков все же существуют.

Во-первых, это так называемая лазейка трехлетнего окна, ведь закон требует именно в течение этого срока построить 5 тыс. кв. метров цехов и привлечь двух резидентов. Это огромный срок, и в течение этих лет парк может быть абсолютно чистым, без цехов.

Во-вторых, юристы считают, что любое невыполнение условий (ту же нехватку резидентов) управляющая компания может списать на обстоятельства непреодолимой силы из-за военного положения. А это позволит такому парку годами останутся именно «бумажными».

В-третьих, формальное исполнение условий. Так, управляющая компания, наоборот, может быстро выполнить условия закона: из дешевых сэндвич-панелей соорудить ангар и зарегистрировать в качестве резидентов две свои же подставные фирмы. Таким образом, юридически условия выполнены, а фактически — это «бумажный» ИП, который ничего не производит.

Отличие украинских ИП от европейских и общие итоги

Главное отличие состоит в том, что европейские парки строятся как долгосрочные экологические и цифровые экосистемы, где государство берет на себя 100% рисков, в то время как в Украине ИП — это инструмент антикризисного выживания в условиях войны.

Так, в ЕС ИП проектируется как единый механизм. К примеру, если в парке есть химический завод, который выделяет очищенную воду, то рядом строят предприятие, которому эта вода нужна для охлаждения или подогрева. В Украине парки формируются по принципу «кто первый пришел и купил участок».

В европейских странах местные власти за счет европейских фондов сначала возводят дороги, строят железную дорогу, мощности света, очистные сооружения, а затем ищут инвесторов.

В Украине у общин есть только голая земля и им не хватает денег, поэтому инвестор вынужден сам этим заниматься или какой-то частник с помощью не столь уж больших денег, предоставленных от грантов Минэкономики.

Понятно, что сейчас в условиях ведения жестокой войны у украинских ИП не может быть четкой европейской концепции и практики работы. Однако следует отметить, что ее не было и задолго до начала полномасштабной войны и ИП в большинстве своем были теми же «бумажными» или только пользовались льготами, почти ничего не давая государству и экономике.

Также практика работы ИП свидетельствует, что даже в мирные времена в парки почти не приходил иностранный капитал.

Некоторые эксперты отмечают, что фактически государство сейчас создает льготные условия для перераспределения внутреннего бизнеса, а не привлекает мировые деньги извне.