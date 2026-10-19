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За 9 месяцев налогоплательщики перечислили более 145 млрд гривен

Казна и Политика
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За 9 месяцев налогоплательщики перечислили более 145 млрд гривен
За 9 месяцев налогоплательщики перечислили более 145 млрд гривен
В январе-сентябре 2026 года плательщики уплатили 145,2 млрд грн военного сбора.
Это на 24,4% или на 28,5 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда в бюджет поступило 116,7 млрд гривен, пишет ГНС.
За девять месяцев текущего года военный сбор уплатили более 2 млн плательщиков.
Наибольшие суммы военного сбора поступили на бюджетные счета, открытые для зачисления этого платежа, в следующих регионах:
  • г. Киев — 47,8 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 15,4 млрд грн;
  • Львовская область — 11,9 млрд грн;
  • Харьковская область — 9,1 млрд. гривен.
Обращаем внимание, что с 1 июля 2026 года обновлены реквизиты бюджетных счетов для зачисления военного сбора.
Чтобы денежные средства поступили по назначению, перед уплатой обязательно проверяйте актуальные реквизиты.
Посмотреть их можно:
— в личной части Электронного кабинета плательщика;
— на веб-портале ГНС по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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