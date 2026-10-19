За 9 месяцев налогоплательщики перечислили более 145 млрд гривен

В январе-сентябре 2026 года плательщики уплатили 145,2 млрд грн военного сбора.

Это на 24,4% или на 28,5 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда в бюджет поступило 116,7 млрд гривен, пишет ГНС.

За девять месяцев текущего года военный сбор уплатили более 2 млн плательщиков.

Наибольшие суммы военного сбора поступили на бюджетные счета, открытые для зачисления этого платежа, в следующих регионах:

г. Киев — 47,8 млрд грн;

Днепропетровская область — 15,4 млрд грн;

Львовская область — 11,9 млрд грн;

Харьковская область — 9,1 млрд. гривен.

Обращаем внимание, что с 1 июля 2026 года обновлены реквизиты бюджетных счетов для зачисления военного сбора.

Чтобы денежные средства поступили по назначению, перед уплатой обязательно проверяйте актуальные реквизиты.

Посмотреть их можно:

— в личной части Электронного кабинета плательщика;