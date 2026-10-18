Зеленский заявил, что ослабление санкций США против россии может быть только началом

Документ предусматривал 100-процентные пошлины на товары из пяти крупнейших покупателей российской нефти, санкции против российских субъектов и 500-процентные пошлины на импорт российских энергоносителей в США. Срок выполнения этих положений истекал 18 октября.
Зеленский напомнил, что сенатор Линдси Грэм поддерживал Украину и выступал за увеличение американской помощи.
Зеленский также отметил, что отмена санкций против россии только играет на руку кремля и точно не помогает завершить войну.
«Я хочу поблагодарить и демократов, и республиканцев, поддержавших его законопроект (закон Линдси Грэма об „адских санкциях против россии“ — ред.) Это была большая победа. Действительно двухпартийная поддержка. И сейчас решение все это отменить, все это заблокировать — мне кажется, что это неправильно. И точно помогает только „русским“. Точно помогает только их радости и желанию убивать людей. Это точно не останавливает войну», — заявил Зеленский.