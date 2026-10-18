Зеленский заявил, что ослабление санкций США против россии может быть только началом

США будут продолжать снимать санкции с россии. Дизельное соглашение и решение приостановить действие закона покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях против россии» — это только начало.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Накануне Дональд Трамп приостановил действие закона Линдси Грэма об ужесточении санкций против россии.

Документ предусматривал 100-процентные пошлины на товары из пяти крупнейших покупателей российской нефти, санкции против российских субъектов и 500-процентные пошлины на импорт российских энергоносителей в США. Срок выполнения этих положений истекал 18 октября.

Читайте также россия будет поставлять дизтопливо на рынки США и мира — Трамп договорился с путиным

Зеленский напомнил, что сенатор Линдси Грэм поддерживал Украину и выступал за увеличение американской помощи.

Зеленский также отметил, что отмена санкций против россии только играет на руку кремля и точно не помогает завершить войну.