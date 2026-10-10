россия с согласия США немедленно поставит на глобальный рынок 300 тыс. тонн дизельного горючего и существенно нарастит объем его экспорта в дальнейшем.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Только что завершил очень удачный разговор с президентом россии владимиром путиным, в ходе которого было договорено о немедленном снабжении россией более 300 тыс. тонн дизельного горючего на американский и глобальный рынок. Еще 500 тыс. тонн будет поставлено в ноябре и 1 млн тонн — немедленно после этого».

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Он добавил, что после этого россия пообещала вывести на рынок еще 3 млн тонн дизтоплива, «ввиду состояния своих нефтеперерабатывающих заводов».

«Из-за нашего полного контроля за Ормузским проливом и это прекрасное объявление относительно российской энергии, цены на дизельное топливо для американцев и всего мира очень быстро снизятся», — подчеркнул президент США.

Реакция Зеленского

На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что подарки путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира, россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями.

Президент подчеркнул, что разрешение стране-агрессору продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Зеленский заявил, что необходима реальная деэскалация из россии в зеркальном формате.

«Любое ослабление санкций против россии без четкой и длительной деэскалационной договоренности с россией — это очевидная слабость, это играет на россию, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру», — подчеркнул он.

Зеленский также добавляет, что Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, а удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам — это ответ россии на ее уже многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики.