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россия будет поставлять дизтопливо на рынки США и мира — Трамп договорился с путиным

Энергетика
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Дональд Трамп и путин
Дональд Трамп и путин
россия с согласия США немедленно поставит на глобальный рынок 300 тыс. тонн дизельного горючего и существенно нарастит объем его экспорта в дальнейшем.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
«Только что завершил очень удачный разговор с президентом россии владимиром путиным, в ходе которого было договорено о немедленном снабжении россией более 300 тыс. тонн дизельного горючего на американский и глобальный рынок. Еще 500 тыс. тонн будет поставлено в ноябре и 1 млн тонн — немедленно после этого».
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Он добавил, что после этого россия пообещала вывести на рынок еще 3 млн тонн дизтоплива, «ввиду состояния своих нефтеперерабатывающих заводов».
«Из-за нашего полного контроля за Ормузским проливом и это прекрасное объявление относительно российской энергии, цены на дизельное топливо для американцев и всего мира очень быстро снизятся», — подчеркнул президент США.

Реакция Зеленского

На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что подарки путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира, россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями.
Президент подчеркнул, что разрешение стране-агрессору продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Зеленский заявил, что необходима реальная деэскалация из россии в зеркальном формате.
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«Любое ослабление санкций против россии без четкой и длительной деэскалационной договоренности с россией — это очевидная слабость, это играет на россию, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру», — подчеркнул он.
Зеленский также добавляет, что Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, а удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам — это ответ россии на ее уже многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики.
«Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую ​​договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса», — говорится в сообщении.
По материалам:
Укрінформ
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