россия с согласия США немедленно поставит на глобальный рынок 300 тыс. тонн дизельного горючего и существенно нарастит объем его экспорта в дальнейшем.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
«Только что завершил очень удачный разговор с президентом россии владимиром путиным, в ходе которого было договорено о немедленном снабжении россией более 300 тыс. тонн дизельного горючего на американский и глобальный рынок. Еще 500 тыс. тонн будет поставлено в ноябре и 1 млн тонн — немедленно после этого».
Он добавил, что после этого россия пообещала вывести на рынок еще 3 млн тонн дизтоплива, «ввиду состояния своих нефтеперерабатывающих заводов».
«Из-за нашего полного контроля за Ормузским проливом и это прекрасное объявление относительно российской энергии, цены на дизельное топливо для американцев и всего мира очень быстро снизятся», — подчеркнул президент США.
Реакция Зеленского
На это заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что подарки путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира, россия «отблагодарит» за дизель дальнейшим террором и подлостями.
Президент подчеркнул, что разрешение стране-агрессору продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Зеленский заявил, что необходима реальная деэскалация из россии в зеркальном формате.
«Любое ослабление санкций против россии без четкой и длительной деэскалационной договоренности с россией — это очевидная слабость, это играет на россию, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру», — подчеркнул он.
Зеленский также добавляет, что Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, а удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам — это ответ россии на ее уже многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики.
«Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса», — говорится в сообщении.