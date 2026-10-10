Дизель может подорожать еще на 3−4 грн за литр: прогноз эксперта

В настоящее время операторы, по его словам, не зарабатывают на продаже дизеля, хотя и объемы реализации этого вида продукции составляют на АЗС фактически половину.
«Соответственно, ситуация там остается тяжелой», — пояснил Куюн, добавив, что бизнес несет убытки даже из-за подорожания топлива, ведь увеличение цены соответственно уменьшает объемы продаж.
До этого Finance.ua отмечал, что после разблокирования Ормузского пролива цены на бензин и дизель в Украине могут опуститься ниже 60 грн за литр, а удешевлению будет способствовать увеличению добычи нефти в мире.
Также мы писали, оценивая перспективы на ближайшие три-шесть месяцев, эксперт советует готовиться к существенному повышению стоимости. В феврале 2027 года стоимость дизельного топлива может достичь 115−120 грн за литр, а бензина — ориентировочно на 10 грн меньше.