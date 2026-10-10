Дизель может подорожать еще на 3−4 грн за литр: прогноз эксперта

В октябре дизельное топливо может подскочить в цене еще на несколько гривен, но стоимость бензина останется без изменений.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн в эфире «Мы — Украина».

Почему бензин не должен подорожать

По его словам, ситуация на топливном рынке сейчас сбалансированная, а цена на бензин, который есть в достаточном количестве на украинских АЗС, соответствует рыночной.

Он отметил, что в конце сентября ситуация с бензином стабилизировалась и какие-либо колебания цен маловероятны.

Но одновременно существует вероятность роста цен на дизельное топливо примерно на 3−4 гривны за литр.

В настоящее время операторы, по его словам, не зарабатывают на продаже дизеля, хотя и объемы реализации этого вида продукции составляют на АЗС фактически половину.

«Соответственно, ситуация там остается тяжелой», — пояснил Куюн, добавив, что бизнес несет убытки даже из-за подорожания топлива, ведь увеличение цены соответственно уменьшает объемы продаж.

До этого Finance.ua отмечал , что после разблокирования Ормузского пролива цены на бензин и дизель в Украине могут опуститься ниже 60 грн за литр, а удешевлению будет способствовать увеличению добычи нефти в мире.