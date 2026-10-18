Как менялась минимальная зарплата в Украине за 12 лет с учетом инфляции

Как изменялась реальная минимальная зарплата в Украине в 2014-2026 годах с учетом инфляции, Фото: magnific

С 1 января 2027 минимальная зарплата в Украине вырастет до 9546 гривен. Это почти на тысячу больше, чем сейчас — 8647 гривен. Всего же за последние 12 лет минималка выросла в семь раз, каждый раз пытаясь догнать подорожание товаров: совокупный индекс инфляции за то же время вырос в пять раз.

Издание «Слово и дело» посчитало , какова была реальная покупательная способность минимальной зарплаты в каждый месяц с 2014 года, взяв за основу цены 2026 года.

Как менялась минимальная зарплата в Украине, Инфографика: Слово и дело

Как менялась минимальная зарплата в 2014—2021 годах

В январе 2014 года минимальная зарплата в Украине была установлена ​​на уровне 1218 гривен — и такой она оставалась до августа 2015-го. Несмотря на то, что номинальный размер минималки полтора года не менялся, ее покупательная способность с каждым месяцем падала.

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Так, на момент введения в январе 2014-го минималка в 1218 гривен была эквивалентом 6271 гривны в ценах 2026 года, а в последний месяц перед повышением ее размер в современном эквиваленте упал до 3605 гривен — почти вдвое.

В сентябре 2015-го минималку повысили всего на 160 гривен — до 1378 гривен, что соответствует 4111 гривен по ценам августа 2026-го. По состоянию на апрель 2016 года, накануне очередного повышения, те же 1378 гривен несколько упали в стоимости — до 3906 гривен в пересчете на современные цены.

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Очевидно, что даже с большой экономией прожить на такую ​​минималку было фактически невозможно, поэтому с 1 января 2017 года ее увеличили вдвое — с 1600 до 3200 гривен. На современный перерасчет это 8193 гривны на момент введения.

Правда, до конца года она снова упала в стоимости — и в декабре эти 3200 гривен были эквивалентом 7280 гривен в 2026 году.

В 2018—2019 годах минималку еще дважды повышали — до 3723 и 4173 гривен соответственно, чтобы поддерживать ее на прежнем уровне покупательной способности.

В пересчете на цены 2026-го это от 7700 до 8562 гривен — то есть чуть меньше действующей минимальной зарплаты.

В 2020—2021 годах минималка выросла до своего наибольшего реального значения. Ее последовательно повысили до 4723, 5000, 6000 и 6500 гривен, благодаря чему в пересчете на нынешние деньги она составляла от 9130 до 11269 гривен.

Как менялась минималка во время полномасштабной войны

Полномасштабное вторжение ускорило инфляцию, и вплоть до 2024 года реальный размер минималки, даже несмотря на ее номинальное повышение с 6500 до 6700 гривен, становился все меньше.

Если в феврале 2022 года минималка в пересчете на цены августа 2026 составляла 10 954 гривны, то в декабре 2023-го — 8658 гривен.

В 2024 году минимальную зарплату подняли сперва до 7100, а затем до 8000 гривен; ее размер в пересчете на 2026 год составил 9−10 тысяч гривен.

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Но поскольку до конца 2025-го размер минималки больше не менялся, то ее покупательная способность в итоге упала до 8509 гривен в пересчете на август 2026-го.

Наконец, в 2026 году минималку установили на уровне 8647 гривен — и, как в предыдущих циклах, этот рост сразу же начала съедать инфляция — и к августу ее реальная стоимость упала более чем на 5%.

Таким образом, повышение минималки с 1 января 2027 года почти на тысячу гривен позволит вернуть ее покупательную способность условного 2024-го, но сколько она продержится на таком уровне — зависит от дальнейших темпов инфляции.