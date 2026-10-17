Кадровый кризис: кого ищут работодатели и какие зарплаты предлагают

В условиях острой нехватки кадров на украинском рынке труда сложилась ситуация, когда работодатели все чаще ищут работников, а не наоборот. Наибольшим спросом пользуются квалифицированные рабочие, специалисты производства, строительства, транспорта, логистики и энергетики. В некоторых профессиях зарплаты составляют 160 тыс. грн в месяц.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Кого чаще всего ищут работодатели

Сейчас на рынке труда есть большое количество вакансий в самых разных сферах. В начале октября на Едином портале вакансий было размещено около 225 тысяч актуальных предложений работы.

Как отмечает директор Службы занятости, наибольшие шансы найти работу сегодня есть к кандидатов, чьи навыки отвечают реальным потребностям экономики и кто готов учиться.

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«Особо востребованы рабочие профессии, специалисты по производству, строительству, транспорту, логистике, энергетике — все, кто работает на восстановление и развитие страны. Также сейчас решаемы гибкость, мобильность, цифровые навыки, готовность к переобучению и умению адаптироваться», — объясняет Юлия Жовтяк.

Больше всего вакансий сегодня предлагают:

в сфере торговли — около 35 тыс. вакансий, или 16% от общего количества;

в промышленности — 20 тыс. вакансий;

в транспортной отрасли — 17 тыс. вакансий;

в медицине, финансах и аудите — по 10 тыс. вакансий.

В торговле и сфере услуг чаще всего ищут продавцов, поваров, администраторов и пекарей.

Среди квалифицированных рабочих востребованы водители, слесари, комплектующие, электрики, швеи и электромонтеры.

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Также есть вакансии для бухгалтеров, инженеров, врачей, механиков, экспедиторов, учителей, медицинских сестер и технологов.

Работников без специальной квалификации нанимают на должности грузчиков, уборщиков, кладовщиков и подсобных рабочих.

Кому платят больше всего

По словам Жовтяк, больше всего предприятиям не хватает именно квалифицированных кадров. Поэтому для работников с нужными навыками работодатели готовы предлагать самые высокие зарплаты.

В частности, в наиболее востребованных профессиях зарплаты могут достигать следующих сумм:

инженеры — до 160 тыс. грн;

водители — до 85 тыс. грн;

трактористы — до 80 тыс. грн;

механики — до 65 тыс. грн;

электричества — до 60 тыс. грн.

Также отмечается, что в сфере недвижимости зарплаты составляют около 43 тыс. грн, в управлении персоналом — 42 тыс. грн, а в связи и IT — примерно 35 тыс. грн.

Отдельно Жовтяк отметила, что рынок труда становится более инклюзивным для людей, которые раньше могли сталкиваться с дополнительными препятствиями во время трудоустройства.

Речь идет о ветеранах, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах и гражданах старшего возраста. Для них государство совместно с бизнесом создает дополнительные программы поддержки и адаптирует рабочие места.