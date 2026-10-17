Кадровый кризис: кого ищут работодатели и какие зарплаты предлагают

В условиях острой нехватки кадров на украинском рынке труда сложилась ситуация, когда работодатели все чаще ищут работников, а не наоборот. Наибольшим спросом пользуются квалифицированные рабочие, специалисты производства, строительства, транспорта, логистики и энергетики. В некоторых профессиях зарплаты составляют 160 тыс. грн в месяц.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
Кого чаще всего ищут работодатели
Сейчас на рынке труда есть большое количество вакансий в самых разных сферах. В начале октября на Едином портале вакансий было размещено около 225 тысяч актуальных предложений работы.
Как отмечает директор Службы занятости, наибольшие шансы найти работу сегодня есть к кандидатов, чьи навыки отвечают реальным потребностям экономики и кто готов учиться.
«Особо востребованы рабочие профессии, специалисты по производству, строительству, транспорту, логистике, энергетике — все, кто работает на восстановление и развитие страны. Также сейчас решаемы гибкость, мобильность, цифровые навыки, готовность к переобучению и умению адаптироваться», — объясняет Юлия Жовтяк.
Больше всего вакансий сегодня предлагают:
- в сфере торговли — около 35 тыс. вакансий, или 16% от общего количества;
- в промышленности — 20 тыс. вакансий;
- в транспортной отрасли — 17 тыс. вакансий;
- в медицине, финансах и аудите — по 10 тыс. вакансий.
В торговле и сфере услуг чаще всего ищут продавцов, поваров, администраторов и пекарей.
Среди квалифицированных рабочих востребованы водители, слесари, комплектующие, электрики, швеи и электромонтеры.
Также есть вакансии для бухгалтеров, инженеров, врачей, механиков, экспедиторов, учителей, медицинских сестер и технологов.
Работников без специальной квалификации нанимают на должности грузчиков, уборщиков, кладовщиков и подсобных рабочих.
Кому платят больше всего
По словам Жовтяк, больше всего предприятиям не хватает именно квалифицированных кадров. Поэтому для работников с нужными навыками работодатели готовы предлагать самые высокие зарплаты.
В частности, в наиболее востребованных профессиях зарплаты могут достигать следующих сумм:
- инженеры — до 160 тыс. грн;
- водители — до 85 тыс. грн;
- трактористы — до 80 тыс. грн;
- механики — до 65 тыс. грн;
- электричества — до 60 тыс. грн.
Также отмечается, что в сфере недвижимости зарплаты составляют около 43 тыс. грн, в управлении персоналом — 42 тыс. грн, а в связи и IT — примерно 35 тыс. грн.
Отдельно Жовтяк отметила, что рынок труда становится более инклюзивным для людей, которые раньше могли сталкиваться с дополнительными препятствиями во время трудоустройства.
Речь идет о ветеранах, людях с инвалидностью, внутренне перемещенных лицах и гражданах старшего возраста. Для них государство совместно с бизнесом создает дополнительные программы поддержки и адаптирует рабочие места.
Ранее Finance.ua писал, что рынок труда продолжает меняться под влиянием новых технологий и подходов к организации работы. Среди основных трендов специалисты называют активное использование ИИ, практическое обучение, популяризацию дистанционной работы, фокус на soft skills и стремление к микропаузам в работе.