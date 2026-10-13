Что изменится для работодателей и работников: одобрен закон о безопасности труда

12 октября 2026 года парламент поддержал во втором чтении законопроект № 10147 «О безопасности и здоровье работников на работе».

Об этом сообщает Председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Необходимость его принятия обусловлена ​​тем, что работающая система охраны труда десятилетиями строилась на корректирующих действиях.

То есть государство издавало нормативные акты по правилам безопасности уже после несчастных случаев.

При этом влияние на работодателей ограничивалось административной или уголовной ответственностью за нарушение предписаний, значительная часть которых устарела и носит формальный характер.

«Сегодня работодателя наказывают за нарушение формальных предписаний, часто устаревших и не отвечающих реальным потребностям безопасности», — констатировала Шуляк.

Она добавила, что он, в свою очередь, «должен нести ответственность за результат — то есть за то, насколько эффективно защищены его работники».

Фрагмент карты законопроекта № 10147 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Что это дает

Она рассказала, что одобренный народными депутатами документ:

вводит новую систему предотвращения профессиональных рисков на производстве;

заменяет действующий «реактивный» подход — реагирование на последствия несчастных случаев — на проактивное их предотвращение.

Одобрение законопроекта:

выполняет международные обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС по имплементации директив в сфере безопасности труда;

по Соглашению об ассоциации с ЕС по имплементации директив в сфере безопасности труда; является маяком выполнения Украины программы Ukraine Facility.

Глава комитета ВРУ уточнила, что документ имплементирует рамочную Директиву Совета 89/391/ЕЭС о безопасности работников, а также приближает украинское законодательство об инспекции труда к конвенциям Международной организации труда № 81 и № 129.

«Это не формальность для отчетности перед Брюсселем. Эта директива определяет, как организована безопасность труда во всей Европе», — подчеркнула Шуляк. Теперь «мы приводим к ней и нашу систему инспекции труда».

«Это — реальное исполнение взятого Украиной обязательства, а не просто строчка в отчете», — констатировала политик.

Что изменится для работодателей и работников

Законопроект вводит риск-ориентированный подход.

Работодатель должен:

оценивать риски на каждом рабочем месте;

внедрять меры по их устранению или минимизации — еще до того, как произойдет несчастный случай.

Кроме того, документ закрепляет четкую иерархию действий — от устранения источника опасности и адаптации условий труда к работнику до приоритета коллективной защиты над индивидуальной.

Законопроект, по словам парламентария, впервые закрепляет в законодательстве о безопасности труда понятия, которых до сих пор не было:

«профессиональный риск»;

«инцидент»;

«оценка рисков»;

«рабочее место».

Он также ужесточает процедуры расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

А кроме действующей административной и уголовной ответственности вводит еще одну — имущественную.

Работодатель — по решению суда — будет возмещать Фонду социального страхования расходы на выплаты пострадавшему работнику (если вред произошел из-за недостаточных мер безопасности).

Шуляк сообщила, что для организаций, предоставляющих услуги по оценке безопасности труда, законопроект вводит обязательное страхование их ответственности.

Уязвимые категории

Отдельное внимание уделено защите уязвимых категорий работников:

беременных;

недавних рожениц;

работников до 18 лет;

людей с инвалидностью.