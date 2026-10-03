Средняя зарплата в Украине превысила 31 тыс. грн: кому платят больше всего

Меньше всего зарабатывают работники сферы образования — 19 109 гривен.
Как отмечают в Госстате, в большинстве сфер средняя зарплата за месяц снизилась. Наиболее заметное падение зафиксировали в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — на 6,2%.
В то же время в ряде отраслей зарплаты выросли на 0,1−4,7%:
в строительстве;
сфере информации и телекоммуникациях;
профессиональной и научной деятельности;
искусстве и развлечениях;
государственном управлении;
торговли и сделки с недвижимостью.
Также в Госстате сообщили о задолженности по выплате зарплат. По состоянию на 1 сентября она составила 3,8 млрд. грн.
Ранее Finance.ua писал, что чаще всего работодатели ищут подсобных рабочих, водителей и продавцов, тогда как меньше всего предложений работы для генетиков, почвоведов, историков и представителей ряда других узкопрофильных профессий.