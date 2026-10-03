Средняя зарплата в Украине превысила 31 тыс. грн: кому платят больше всего

За год средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 23,1% и в августе составила 31 892 грн. В то же время, по сравнению с июлем показатель снизился на 1,1%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В каких регионах платят больше всего

Высокую среднюю зарплату традиционно получают работники в Киеве — 48 705 грн в месяц.

В тройку регионов-лидеров также вошли Луганская и Киевская области — 33 981 грн и 32 404 грн соответственно.

Самые маленькие средние зарплаты в августе зафиксировали в Черновицкой области — 22 807 грн и Кировоградской — 22 869 грн.

Какие специалисты зарабатывают больше всего

По видам экономической деятельности наиболее высокие доходы имеют работники сферы информации и телекоммуникаций. В среднем они получают 79 170 грн в месяц.

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Меньше всего зарабатывают работники сферы образования — 19 109 гривен.

Как отмечают в Госстате, в большинстве сфер средняя зарплата за месяц снизилась. Наиболее заметное падение зафиксировали в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — на 6,2%.

В то же время в ряде отраслей зарплаты выросли на 0,1−4,7%:

в строительстве;

сфере информации и телекоммуникациях;

профессиональной и научной деятельности;

искусстве и развлечениях;

государственном управлении;

торговли и сделки с недвижимостью.

Также в Госстате сообщили о задолженности по выплате зарплат. По состоянию на 1 сентября она составила 3,8 млрд. грн.