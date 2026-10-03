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Средняя зарплата в Украине превысила 31 тыс. грн: кому платят больше всего

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Купюры 1000 грн
Купюры 1000 грн, Фото: magnific
За год средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 23,1% и в августе составила 31 892 грн. В то же время, по сравнению с июлем показатель снизился на 1,1%.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В каких регионах платят больше всего

Высокую среднюю зарплату традиционно получают работники в Киеве — 48 705 грн в месяц.
В тройку регионов-лидеров также вошли Луганская и Киевская области — 33 981 грн и 32 404 грн соответственно.
Самые маленькие средние зарплаты в августе зафиксировали в Черновицкой области — 22 807 грн и Кировоградской — 22 869 грн.

Какие специалисты зарабатывают больше всего

По видам экономической деятельности наиболее высокие доходы имеют работники сферы информации и телекоммуникаций. В среднем они получают 79 170 грн в месяц.
Меньше всего зарабатывают работники сферы образования — 19 109 гривен.
Как отмечают в Госстате, в большинстве сфер средняя зарплата за месяц снизилась. Наиболее заметное падение зафиксировали в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — на 6,2%.
В то же время в ряде отраслей зарплаты выросли на 0,1−4,7%:
  • в строительстве;
  • сфере информации и телекоммуникациях;
  • профессиональной и научной деятельности;
  • искусстве и развлечениях;
  • государственном управлении;
  • торговли и сделки с недвижимостью.
Также в Госстате сообщили о задолженности по выплате зарплат. По состоянию на 1 сентября она составила 3,8 млрд. грн.
Ранее Finance.ua писал, что чаще всего работодатели ищут подсобных рабочих, водителей и продавцов, тогда как меньше всего предложений работы для генетиков, почвоведов, историков и представителей ряда других узкопрофильных профессий.
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплата
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