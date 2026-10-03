0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каким будет курс доллара и евро в октябре: прогноз эксперта

Валюта
179
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Евро и долларовые купюры
Евро и долларовые купюры, Фото: magnific
В октябре курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,6−45,4 грн, а евро — 51,8−53 грн. На валютный рынок влияют торговый дефицит, расходы на импорт и потребность в энергоресурсах.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».
В октябре Национальный банк Украины продолжит регулировать валютный рынок посредством интервенций и других инструментов управляемой гибкости.
Это должно помочь избежать резких колебаний курса на фоне роста расходов на импорт, удорожание энергоносителей и военных рисков.
По словам Тараса Лесового, последний квартал традиционно сопровождается усилением давления на валютный рынок. Среди главных факторов — подорожание товаров и услуг из-за вражеских атак, а также потенциальный рост цен на горючее.

Торговый дефицит усиливает давление на валютный рынок

Одним из ключевых вызовов остается разница между импортом и экспортом Украины.
За январь-август 2026 года импорт товаров составил почти 66,3 млрд долларов, в то время как экспорт — около 26,6 млрд долларов. Таким образом, товарный дефицит приблизился к 39,7 млрд долларов.
Это означает, что страна тратит на закупку иностранных товаров гораздо больше валюты, чем получает от их продажи за границу. Соответственно спрос на валюту со стороны импортеров превышает поступления от экспортеров.
Читайте также
В октябре разрыв может увеличиться из-за традиционной активизации импорта в конце года. Бизнес будет формировать запасы товаров и комплектующих, а энергетические потребности страны могут потребовать дополнительных закупок за границей.
Если мировые цены на топливо и другие энергоресурсы будут расти, стоимость импорта может увеличиться без существенного наращивания его физических объемов.
В то же время возможности украинского экспорта остаются ограниченными из-за военных рисков, повреждения производственных мощностей, логистических проблем и трудностей отдельных отраслей.

Как НБУ будет сдерживать колебания курса

В таких условиях важную роль будут играть валютные интервенции Национального банка. Они позволяют покрывать часть спроса на валюту, которую не обеспечивают текущие экспортные поступления.
По словам Лесового, в отдельные недели объемы продаж валюты Нацбанком превышают 1 млрд долларов. Это свидетельствует о значительной потребности рынка в дополнительном валютном предложении.
В то же время, длительное сохранение торгового дефицита повышает значение международных резервов и своевременного поступления финансовой помощи от партнеров.
Читайте также
По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составили около 48,7 млрд. долларов. По ожиданиям НБУ, при поступлении запланированной внешней помощи к концу года они могут вырасти почти до 70 млрд долларов.
Такие резервы будут обеспечивать финансовый запас прочности и дадут регулятору возможность и дальше активно поддерживать валютный рынок.
Важным остается и график международного финансирования. Значительные задержки с поступлением средств могут временно увеличивать нагрузку на резервы, в то время как регулярные транши будут усиливать возможности НБУ уравновешивать спрос и предложение валюты.
Среди других факторов давления на валютный рынок Лесной назвал инфляцию, более дорогие энергоносители, потребность в импорте оборудования и товаров критического назначения, а также военные риски.
Читайте также
В то же время, если международное финансирование будет поступать в планируемых объемах, а резервы будут оставаться на достаточном уровне, торговый дефицит будет создавать постоянное давление на рынок, но не обязательно приведет к резким курсовым изменениям.

Каким будет курс доллара и евро в октябре

По прогнозу Тараса Лесового, в октябре доллар может находиться в пределах 44,6−45,4 грн, а евро — 51,8−53 грн. Более широкий диапазон для европейской валюты связан с колебаниями мировой пары евро/доллар.
По мнению банкира, Нацбанк сохранит ведущую роль в регулировании валютного рынка, что поможет избегать резких дисбалансов между спросом и предложением.
Также Finance.ua рассказывает о том, как могут измениться курсы доллара и евро, цены на золото, серебро и нефть, а также ставки центральных банков в октябре. Смотрите видео по ссылке:
По материалам:
РБК-Україна
ВалютаКурс валютДолларКурс доллараЕвроКурс евро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems