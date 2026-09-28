Доллар по 46 грн и евро по 54 грн? Прогноз валютного рынка на осень

Точный курс доллара на 31 декабря сейчас не назовет никто — слишком многое зависит от войны, ситуации с энергетикой, импорта, экспорта и международной помощи. В то же время, это не означает, что курс невозможно спрогнозировать хотя бы в общих чертах.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергей Мамедов в видео для Finance.ua заявил : если энергетическая ситуация и в сфере безопасности существенно не ухудшится, к концу 2026 года доллар вряд ли превысит 46 грн.

Что будет с валютным рынком осенью и зимой

Валютный рынок будет работать в режиме «управляемой гибкости»: курс может двигаться в обе стороны в зависимости от спроса и предложения, а НБУ сглаживает резкие колебания валютными интервенциями. К концу года спрос на валюту традиционно может возрасти. Активизируется импорт, бизнес будет закрывать годовые контракты, расти бюджетные расходы, а население может больше покупать валюту.

Поэтому, по словам Мамедова, предложение валюты, вероятнее всего, снова будет ниже спроса. В такой ситуации НБУ придется компенсировать разницу своими продажами.

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Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года чистая продажа валюты НБУ составила около $11,4 млрд, а в четвертом квартале 2025-го — около $10,3 млрд.

При базовом сценарии банкир ожидает, что в этом году показатель будет близок к $10−11 млрд за квартал, если не произойдет новых масштабных военных или энергетических шоков.

В то же время, это не фиксированная сумма: НБУ будет продавать столько валюты, сколько потребуется для сохранения контролируемости рынка.

Почему у гривны пока есть аргументы для устойчивости

Несмотря на традиционное усиление валютного спроса в конце года, у гривны есть важный аргумент — привлекательность гривневых сбережений.

Ставки по срочным депозитам могут достигать 17,5%, а доходность гривневых ОВГЗ на последних аукционах в зависимости от срока составляет примерно 15−16,5% годовых. То есть у украинцев есть альтернатива покупке валюты: деньги можно держать на депозите или в ОВГЗ и получать доход.

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Такой эффект уже был заметен в прошлом году. В четвертом квартале 2025 года чистый спрос населения на наличную валюту составил около $2,2 млрд, тогда как годом ранее — $3,7 млрд. Одной из причин НБУ называл сохранение интереса к гривневым сбережениям.

Каким будет курс доллара до конца года

В начале 2026 года официальный курс составил около 42,35 грн/$. С начала года доллар прибавил примерно 5%. В то же время в госбюджете на 2026 год заложен среднегодовой расчетный курс 45,7 грн/$. Мамедов отмечает, что это не цель НБУ и не означает, что именно таковым будет курс в конце года.

Его прогноз — при отсутствии существенного ухудшения ситуации в сфере безопасности и энергетической доллар в конце 2026 года вряд ли превысит 46 грн.

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«До конца года вместо валютного скачка нас может ожидать постепенное, контролируемое движение с периодами как ослабления, так и укрепления гривны», — прогнозирует банкир.

В то же время сам эксперт предостерегает от слишком точных прогнозов: война, состояние энергетики, потребности в импорте, экспортные возможности и объемы международной помощи могут существенно изменить ситуацию на валютном рынке.