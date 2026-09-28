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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Валюта
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Доллар
Доллар
Официальный курс в течение 21−25 сентября демонстрировал последовательный рост. Гривна постепенно ослабевала по отношению к доллару, причем в конце недели темпы повышения курса несколько ускорились.
Такая динамика свидетельствует об усилении давления на гривну на официальном валютном рынке. В целом официальный курс доллара повысился на 0,2986 грн или примерно на 0,67%.
Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:
  • 21 сентября — 44,6743 грн/$;
  • 22 сентября — 44,7071 грн/$;
  • 23 сентября — 44,7863 грн/$;
  • 24 сентября — 44,8571 грн/$;
  • 25 сентября — 44,9729 грн/$.
Наличный рынок за неделю находился под умеренным восходящим давлением, хотя в конце недели зафиксировал небольшую коррекцию. В понедельник доллар продавали в диапазоне 44,43−44,95 грн/$, а уже во вторник верхний предел продаж достиг психологической отметки 45 грн/$. В среду и четверг котировки продолжили движение вверх — до 44,61−45,11 и 44,63−45,18 грн/$ соответственно. В пятницу рынок несколько скорректировался до 44,55−45,11 грн/$. Таким образом, основное движение в течение недели было восходящим, но без резкой смены. Рост верхнего предела котировок до 45,18 грн/$ свидетельствовал об усилении спроса на наличную валюту и готовности продавцов закладывать в курс более высокую стоимость доллара.
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Курс на межбанке

На межбанке динамика была более сдержанная, но внутри недели доллар последовательно дорожал. От стартовых 44,69 грн/$ в понедельник котировки поднялись до 44,80 грн/$ во вторник, 44,91 грн/$ в среду и 44,94 грн/$ в четверг. В ходе торгов в четверг доллар даже тестировал уровень 45 грн/$, достигнув 45,04 грн/$. Однако в пятницу произошла заметная коррекция: после открытия на уровне около 44,96 грн/$, торги завершились на 44,67 грн/$ — пятничная коррекция вернула безналичный курс практически до уровня начала недели. В то же время сам факт тестирования 45 грн/$ свидетельствует о сохранении повышенного курсового спроса, отмечает Золотько.
Дополнительное влияние на валютный рынок на этой неделе оказала динамика пары евро/доллар. Доллар получил поддержку после публикации более сильных, чем ожидалось, показателей экономической активности в США и доходность американских государственных облигаций продолжила расти. Это способствовало укреплению доллара на мировом валютном рынке: за неделю пара евро/доллар снизилась, а американская валюта получила дополнительную поддержку от расширения разницы в доходности между долларовыми и другими активами. Для украинского валютного рынка это создавало дополнительное внешнее давление на гривневые котировки доллара.
Хотя объем интервенций НБУ остается значительным — более $1 млрд еженедельно, однако во второй половине сентября наблюдается определенное ослабление потребности в продаже валюты регулятором. За неделю 21−25 сентября его продажи снизились на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей, происходившей на фоне коррекции межбанковского курса в пятницу. По данным НБУ, в течение 21−25 сентября регулятор продал на межбанковском валютном рынке $1168,43 млн., а 14−18 сентября — $1231,79 млн. То есть после увеличения продажи неделей ранее регулятор несколько снизил свое присутствие на рынке. Если сравнить с 7−11 сентября ($1194,85 млн), продажа валюты была меньше на $26,42 млн, или 2,2%. А против пикового за последние недели показателя $1329 млн за 31 августа — 4 сентября — меньше на $160,57 млн, или 12,1%.

Прогноз на неделю

Банкир прогнозирует, что в течение 28 сентября — 2 октября валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в режиме умеренных колебаний. Регулярные интервенции НБУ будут сдерживать резкие курсовые движения, в то же время спрос со стороны импортеров, торговый дефицит и внешняя конъюнктура останутся факторами давления на гривну.
В конце сентября риски резких изменений курса остаются ограниченными. Дополнительным фактором для украинского рынка станет динамика пары евро/доллар и ситуация на мировых валютных рынках.
По материалам:
Finance.ua
Прогноз валютКурс доллараКурс гривныВалютный рынок
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