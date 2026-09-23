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Доллар США дорожает к основным мировым валютам

Валюта
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Доллар США укрепляется к основным мировым валютам
Доллар США укрепляется к основным мировым валютам
Доллар США укрепляется к основным мировым валютам на торгах в среду. Курс американской валюты растет к евро, фунту стерлингов и иене, в то время как трейдеры оценивают перспективы дальнейшего усиления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как меняется курс доллара

Рассчитанный ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарского франка, иены, канадского доллара, фунта стерлингов и шведской кроны), прибавляет 0,31%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,32%.
DXY поднялся до максимума за 8 недель на фоне возросших ожиданий дальнейшего усиления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.
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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин, выступив во вторник на мероприятии в Балтиморе, заявил, что для ослабления инфляционных шоков может потребоваться время, и предупредил о риске закрепления высокого ценового давления. Он подчеркнул, что шоки со стороны предложения уже не единичны или временны и создают устойчивое инфляционное давление в экономике США.
«Со временем они могут пройти, но я считаю, что это действительно потребует времени», — сказал Баркин.
Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз отметила рост вероятности реализации сценариев, при которых инфляция в США держится «заметно выше 2%».
Повышение ставки Федрезервом на сентябрьском заседании поможет вернуть инфляцию до целевого уровня, написала Коллинз в LinkedIn.
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Какова будет ставка ФРС

На прошлой неделе ФРС повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов до 3,75−4% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что к концу 2026 года ставка будет повышена еще на 25 б.п.
Шансы на повышение в октябре рынок оценивает в 53%, по данным FedWatch.
В то же время, ожидания дальнейшего усиления денежно-кредитной политики Европейским центральным банком сократились на фоне снижения цен на нефть.

Евро и фунт дешевеют к доллару

По состоянию на 14:50 по киевскому времени пара евро/доллар торговалась на уровне $1,1412 по сравнению с $1,1451 на закрытие предыдущей сессии.
Курс фунта стерлингов к доллару опустился до $1,3283 с $1,3344 накануне. Трейдеры по-прежнему закладывают возможность повышения ключевой ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в ноябре. Однако экономические данные свидетельствуют о некотором замедлении темпов роста деловой активности в стране.
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Великобритании, рассчитываемый S&P Global, в сентябре опустился до 51,7 пункта с 52,5 пункта месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали менее существенное понижение — до 52 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на продолжающийся рост активности.

Доллар дорожает к иене и юаню

Стоимость американской валюты в паре с иеной выросла до 157,91 иены со 157,4 иены по итогам предыдущих торгов.
Курс доллара к оффшорному юаню составляет 6,7072 юаня по сравнению с 6,6987 юаня накануне.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ВалютаДоллар
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