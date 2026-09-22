НБУ разрешил гривне ослабнуть: что будет с курсом доллара Сегодня 10:00 — Валюта Дефицит валюты на рынке за четыре рабочих дня составил $0,8 млрд.

На прошлой неделе гривна несколько ослабла к доллару, в то время как объем валютных интервенций Национального банка почти не изменился.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Не рискуйте своими сбережениями, выбирайте только надежные депозиты. В этом вам всегда поможет каталог от Finance.ua

Дефицит валюты

Дефицит валюты на рынке за четыре рабочих дня составил $0,8 млрд и остался почти на том же уровне. Почти четверть этого объема пришлась на чистую покупку валюты в розничном сегменте.

В то же время НБУ не стал и далее удерживать курс ниже 44,6 грн/$ и по итогам недели позволил доллару несколько подорожать до 44,7 грн/$.

По итогам недели доллар подорожал до 44,7 грн/$, icu.ua

Объем валютных интервенций при этом почти не изменился и составил $1,2 млрд.

Объем валютных интервенций на прошлой неделе составил $1,2 млрд, icu.ua

Прогноз ICU

В ICU отмечают, что Национальный банк, похоже, решил снова продемонстрировать гибкость валютного курса и позволил гривне несколько расслабиться, почти не меняя объем продаж валюты.

«Мы ожидаем, что НБУ и далее будет без ограничений удовлетворять весь избыточный спрос на валюту, коррелируя объемы интервенций с постепенным подорожанием доллара США. Поэтому, не допуская резкой девальвации гривны, НБУ будет следовать до конца года, по нашим прогнозам, к уровню 45.8 грн/$», — прогнозируют аналитики.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анну Золотько писал , что официальный курс в течение 14−18 сентября оставался достаточно стабильным, но с умеренным преобладанием движения в сторону ослабления гривны. После подъема с 44,55 до 44,64 грн/$ в первые дни недели курс несколько скорректировался, а в пятницу снова поднялся до 44,6648 грн/$. В итоге за неделю гривна ослабла примерно на 0,26%. Текущую неделю валютный рынок начнет сразу под влиянием двух важных решений центробанков — украинского и американского.