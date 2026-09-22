НБУ разрешил гривне ослабнуть: что будет с курсом доллара

В ICU отмечают, что Национальный банк, похоже, решил снова продемонстрировать гибкость валютного курса и позволил гривне несколько расслабиться, почти не меняя объем продаж валюты.
«Мы ожидаем, что НБУ и далее будет без ограничений удовлетворять весь избыточный спрос на валюту, коррелируя объемы интервенций с постепенным подорожанием доллара США. Поэтому, не допуская резкой девальвации гривны, НБУ будет следовать до конца года, по нашим прогнозам, к уровню 45.8 грн/$», — прогнозируют аналитики.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анну Золотько писал, что официальный курс в течение 14−18 сентября оставался достаточно стабильным, но с умеренным преобладанием движения в сторону ослабления гривны. После подъема с 44,55 до 44,64 грн/$ в первые дни недели курс несколько скорректировался, а в пятницу снова поднялся до 44,6648 грн/$. В итоге за неделю гривна ослабла примерно на 0,26%. Текущую неделю валютный рынок начнет сразу под влиянием двух важных решений центробанков — украинского и американского.
Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины в последние месяцы продает на валютном рынке около $5 млрд ежемесячно и ожидает дальнейшего роста объемов интервенций. В то же время увеличение продаж валюты не свидетельствует о потере устойчивости гривны.