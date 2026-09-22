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НБУ разрешил гривне ослабнуть: что будет с курсом доллара

Валюта
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Дефицит валюты на рынке за четыре рабочих дня составил $0,8 млрд.
Дефицит валюты на рынке за четыре рабочих дня составил $0,8 млрд.
На прошлой неделе гривна несколько ослабла к доллару, в то время как объем валютных интервенций Национального банка почти не изменился.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты

Дефицит валюты на рынке за четыре рабочих дня составил $0,8 млрд и остался почти на том же уровне. Почти четверть этого объема пришлась на чистую покупку валюты в розничном сегменте.
В то же время НБУ не стал и далее удерживать курс ниже 44,6 грн/$ и по итогам недели позволил доллару несколько подорожать до 44,7 грн/$.
По итогам недели доллар подорожал до 44,7 грн/$
По итогам недели доллар подорожал до 44,7 грн/$, icu.ua
Объем валютных интервенций при этом почти не изменился и составил $1,2 млрд.
Объем валютных интервенций на прошлой неделе составил $1,2 млрд
Объем валютных интервенций на прошлой неделе составил $1,2 млрд, icu.ua
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Прогноз ICU

В ICU отмечают, что Национальный банк, похоже, решил снова продемонстрировать гибкость валютного курса и позволил гривне несколько расслабиться, почти не меняя объем продаж валюты.
«Мы ожидаем, что НБУ и далее будет без ограничений удовлетворять весь избыточный спрос на валюту, коррелируя объемы интервенций с постепенным подорожанием доллара США. Поэтому, не допуская резкой девальвации гривны, НБУ будет следовать до конца года, по нашим прогнозам, к уровню 45.8 грн/$», — прогнозируют аналитики.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анну Золотько писал, что официальный курс в течение 14−18 сентября оставался достаточно стабильным, но с умеренным преобладанием движения в сторону ослабления гривны. После подъема с 44,55 до 44,64 грн/$ в первые дни недели курс несколько скорректировался, а в пятницу снова поднялся до 44,6648 грн/$. В итоге за неделю гривна ослабла примерно на 0,26%. Текущую неделю валютный рынок начнет сразу под влиянием двух важных решений центробанков — украинского и американского.
Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины в последние месяцы продает на валютном рынке около $5 млрд ежемесячно и ожидает дальнейшего роста объемов интервенций. В то же время увеличение продаж валюты не свидетельствует о потере устойчивости гривны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокНБУПрогноз валют
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