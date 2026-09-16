98% компаний ожидают продолжения войны в 2027 году: какой курс доллара закладывает бизнес

В оценке общей динамики развития бизнеса на 2027 год преобладают сдержанные ожидания. 39% компаний прогнозируют негативную динамику, еще 34% не ожидают изменений, тогда как 27% рассчитывают на положительную динамику.
Война остается ключевым фактором, определяющим бизнес-планирование в 2027 году. 98% респондентов учитывают в своих бизнес планах сценарий продолжения войны.
В этих условиях компании также формируют бюджеты с учетом валютных рисков. Средний курс 49 грн за доллар — такой показатель бизнес закладывает в финансовое планирование на 2027 год.
Прогнозы доходов в 2027 году выглядят осторожными. В гривне 53% компаний ожидают роста доходов, 29% - падения, а 18% - отсутствия изменений по сравнению с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте 41% прогнозируют падение доходов, 36% - рост, а 23% - стабильность.
Подобная тенденция наблюдается и в натуральном выражении: 38% компаний ожидают падения объемов, 35% роста, а 27% не прогнозируют изменений.
Бизнес продолжает инвестировать
Несмотря на аккуратные ожидания, некоторые бизнесы планируют новые инвестиции. 3% компаний намерены реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты в 2027 году, а их средняя ожидаемая стоимость составляет около 5 млн. долларов США.
Значительнее готовность финансировать социальные проекты: 48% компаний планируют инвестировать в социальные инициативы в 2027 году. В среднем такие инвестиции составят около 4% дохода компаний.
Технологическая трансформация также остается в числе приоритетов бизнеса. 83% компаний планируют в 2027 году использовать инструменты искусственного интеллекта для оптимизации процессов или повышения эффективности работы.
Чего бизнес ожидает от государства
В то же время бизнес ожидает от государства усиления работы по направлениям, непосредственно влияющим на устойчивость и возможности развития компаний.
Ключевые задачи для правительства в 2027 году:
борьба с коррупцией — 58%;
усиление энергетической безопасности для прохождения отопительного сезона — 40%;
усиление защиты от вражеских атак — 35%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины и дальше будет удерживать курс гривны к доллару США в диапазоне 44,5−45 грн за доллар. Об этом говорится в Макроэкономическом дайджесте Украинского института будущего за сентябрь.
Из-за ракетных ударов по складам бизнес будет менять логистику, сокращать запасы на больших складах и переходить на поставки под конкретные заказы и нужды. «Мы считаем, что даже при задержке финансирования НБУ продолжит держать курс гривны к доллару США в сентябре в диапазоне 44,5−45,0», — говорится в прогнозе.