98% компаний ожидают продолжения войны в 2027 году: какой курс доллара закладывает бизнес Сегодня 11:02 — Валюта Компании формируют бюджеты с учетом валютных рисков

Почти все украинские компании закладывают в свои бизнес-планы сценарий продолжения войны на 2027 год, а при финансовом планировании используют средний курс гривны на уровне 49 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Прогнозы бизнеса 2027», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Какую динамику бизнес прогнозирует на 2027 год

В оценке общей динамики развития бизнеса на 2027 год преобладают сдержанные ожидания. 39% компаний прогнозируют негативную динамику, еще 34% не ожидают изменений, тогда как 27% рассчитывают на положительную динамику.

Война остается ключевым фактором, определяющим бизнес-планирование в 2027 году. 98% респондентов учитывают в своих бизнес планах сценарий продолжения войны.

В оценке общей динамики развития бизнеса на 2027 год преобладают сдержанные ожидания, eba.com.ua

В этих условиях компании также формируют бюджеты с учетом валютных рисков. Средний курс 49 грн за доллар — такой показатель бизнес закладывает в финансовое планирование на 2027 год.

Средний курс 49 грн за доллар — такой показатель бизнес закладывает в финансовое планирование на 2027 год, eba.com.ua

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Что будет с доходами компаний

Прогнозы доходов в 2027 году выглядят осторожными. В гривне 53% компаний ожидают роста доходов, 29% - падения, а 18% - отсутствия изменений по сравнению с предыдущим годом. В долларовом эквиваленте 41% прогнозируют падение доходов, 36% - рост, а 23% - стабильность.

Подобная тенденция наблюдается и в натуральном выражении: 38% компаний ожидают падения объемов, 35% роста, а 27% не прогнозируют изменений.

Бизнес продолжает инвестировать

Несмотря на аккуратные ожидания, некоторые бизнесы планируют новые инвестиции. 3% компаний намерены реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты в 2027 году, а их средняя ожидаемая стоимость составляет около 5 млн. долларов США.

Значительнее готовность финансировать социальные проекты: 48% компаний планируют инвестировать в социальные инициативы в 2027 году. В среднем такие инвестиции составят около 4% дохода компаний.

Бизнесы планируют новые инвестиции, eba.com.ua

Технологическая трансформация также остается в числе приоритетов бизнеса. 83% компаний планируют в 2027 году использовать инструменты искусственного интеллекта для оптимизации процессов или повышения эффективности работы.

Чего бизнес ожидает от государства

В то же время бизнес ожидает от государства усиления работы по направлениям, непосредственно влияющим на устойчивость и возможности развития компаний.

Ключевые задачи для правительства в 2027 году:

борьба с коррупцией — 58%;

усиление энергетической безопасности для прохождения отопительного сезона — 40%;

усиление защиты от вражеских атак — 35%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины и дальше будет удерживать курс гривны к доллару США в диапазоне 44,5−45 грн за доллар. Об этом говорится в Макроэкономическом дайджесте Украинского института будущего за сентябрь.