ПАРТНЕРСКАЯ Удобно и быстро: более 70% кредитов наличными в Идея Банка оформляют через приложение O. Bank Сегодня 13:10 — Кредит&Депозит Удобно и быстро: более 70% кредитов наличными в Идея Банка оформляют через приложение O. Bank Уважаемый читатель! Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке Переходите и читайте, там интересно.

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