Кредитная история заемщика: что проверяют банки перед выдачей займа Сегодня 19:30 — Кредит&Депозит Кредитная история – это своеобразное финансовое досье заемщика

Кредитная история является одним из ключевых факторов, которые банки и финансовые компании учитывают при принятии решения о выдаче займа. Просроченные платежи, несвоевременно погашенный кредит или значительная кредитная нагрузка могут стать причиной отказа в кредитовании.

Почему кредитная история важна

Кредитная история — это своеобразное финансовое досье заемщика. В нем содержится информация об открытых и закрытых кредитных договорах, выполнении обязательств, просрочке и других данных, которые помогают кредитору оценить риск будущего займа. Кредитные истории формируют и хранят бюро кредитных историй.

Для банка или финансовой компании кредитная история является одним из источников информации при оценке потенциального заемщика. Поэтому ошибка в ней может иметь вполне практические последствия — например, отказ в кредите, уменьшение доступного кредитного лимита или менее выгодные условия.

В то же время, сам по себе отказ не означает, что кредитная история обязательно содержит ошибку. Кредитор оценивает клиента комплексно и решение может зависеть также от уровня доходов клиента, текущей долговой нагрузки, внутренней скоринговой модели и других факторов.

Как проверить свою кредитную историю

Первый шаг перед обжалованием — получить собственный кредитный отчет и внимательно его проверить. Законодательство предусматривает возможность бесплатно получать информацию о собственных кредитах раз в течение календарного года. Кроме того, НБУ отмечает, что кредитную историю можно получить бесплатно в случае отказа кредитора в выдаче кредита.