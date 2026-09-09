0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кредитная история заемщика: что проверяют банки перед выдачей займа

Кредит&Депозит
28
Кредитная история – это своеобразное финансовое досье заемщика
Кредитная история – это своеобразное финансовое досье заемщика
Кредитная история является одним из ключевых факторов, которые банки и финансовые компании учитывают при принятии решения о выдаче займа. Просроченные платежи, несвоевременно погашенный кредит или значительная кредитная нагрузка могут стать причиной отказа в кредитовании.
Об этом сказано в статье Finance.ua «Ошибки в кредитной истории: как их обжаловать и избежать отказа в займе».

Почему кредитная история важна

Кредитная история — это своеобразное финансовое досье заемщика. В нем содержится информация об открытых и закрытых кредитных договорах, выполнении обязательств, просрочке и других данных, которые помогают кредитору оценить риск будущего займа. Кредитные истории формируют и хранят бюро кредитных историй.
Для банка или финансовой компании кредитная история является одним из источников информации при оценке потенциального заемщика. Поэтому ошибка в ней может иметь вполне практические последствия — например, отказ в кредите, уменьшение доступного кредитного лимита или менее выгодные условия.
В то же время, сам по себе отказ не означает, что кредитная история обязательно содержит ошибку. Кредитор оценивает клиента комплексно и решение может зависеть также от уровня доходов клиента, текущей долговой нагрузки, внутренней скоринговой модели и других факторов.

Как проверить свою кредитную историю

Первый шаг перед обжалованием — получить собственный кредитный отчет и внимательно его проверить. Законодательство предусматривает возможность бесплатно получать информацию о собственных кредитах раз в течение календарного года. Кроме того, НБУ отмечает, что кредитную историю можно получить бесплатно в случае отказа кредитора в выдаче кредита.
Проверять следует не только общий кредитный рейтинг, но и детали каждого договора.
По материалам:
Finance.ua
КредитыКредитная история
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems