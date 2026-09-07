НБУ принял новый пакет поддержки бизнеса Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Банковская система поддерживает экономику

Национальный банк Украины расширил возможности банков для кредитования бизнеса и местных общин на фоне усиления обстрелов производственных и складских мощностей, а также объектов критической и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Правление Национального банка приняло второй пакет анонсированных мер по поддержке производителей продукции и местных общин в финансировании их развития, в том числе восстановлении и поддержке критически важной инфраструктуры.

«Банковская система уже поддерживает экономику, поглощая шоки полномасштабной войны и наращивая кредитование устойчивыми быстрыми темпами. Учитывая эту положительную динамику и хорошее состояние системы, мы должны не только оперативно реагировать на новые вызовы, а действовать проактивно. Новый пакет мер станет логичным продолжением нашего бизнеса, а именно пакета мер и предоставленных банкам основательных рекомендаций», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

Новые требования к обеспечению кредитов

Во-первых, изменениями в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям:

расширен перечень приемлемого обеспечения по кредитам. В него включены имущественные права на денежные средства (выручку) за отгруженный товар (продукцию), выполненные работы или оказанные услуги. Также определены требования по приемлемости такого обеспечения и установлен коэффициент его ликвидности на уровне 0,3;

повышен до 0,8 коэффициента ликвидности обеспечения в виде безусловных и безотзывных местных гарантий городских и областных советов.

Во-вторых, изменениями в Положение об определении банками Украины минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску, введены единые подходы к учету портфельных гарантий при смягчении кредитного риска.

В третьих, продлены тестовые периоды, установленные для банков указанным положением и Положением о порядке определения банками Украины, банковскими группами значительных экспозиций и расчет значения норматива максимального размера значительной экспозиции.

Для кого расширят доступ к кредитованию

Эти шаги будут способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам для ритейлеров и производителей продукции, не имеющих достаточного объема основных средств для предоставления их в залог, а также для муниципальных и других предприятий, способность которых в реализации важных инфраструктурных проектов при гарантийной поддержке органов местного самоуправления существенно повысится.

Ожидается, что банки в ближайшее время смогут предложить новые продукты, которые будут создавать добавленную стоимость для бизнеса, не подвергаясь при этом чрезмерным рискам.

Почему НБУ расширил инструменты для банков

Расширение инструментария банков для минимизации кредитного риска стало возможным благодаря законодательному и регуляторному усилению требований к банкам в части организации корпоративного управления, в частности управления рисками, совершенствованию надзорных подходов и расширению полномочий регулятора в сфере банковского надзора.

Также Национальный банк учел актуальный европейский опыт, в частности, относительно приемлемости и условий использования дебиторской задолженности как инструмента минимизации кредитного риска.

Введение Национальным банком изменения дает банкам больше гибкости при сохранении адекватности и качества подходов к оценке кредитных рисков.

Изменения внесены постановлениями Правления Национального банка Украины от 03 сентября 2026 № 98 № 99 , которые вступают в силу с 05 сентября 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине готовят программу, которая позволит крупному бизнесу привлекать кредиты под 10% годовых на восстановление. Соответствующие изменения должны распространить государственную поддержку компании независимо от их размера.

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