Украинцы стали брать больше суммы микрокредитов: сколько уже задолжали Сегодня 08:18 — Кредит&Депозит

Средний размер микрокредита вырос почти в 1,5 раза, Фото: magnific

За первое полугодие 2026 года украинцы заключили с микрофинансовыми организациями 4,2 млн договоров на 37,5 млрд грн. Количество микрокредитов почти не изменилось за год — около 700 тысяч договоров ежемесячно. В то же время украинцы стали занимать значительно большие суммы: средний размер микрокредита вырос почти в 1,5 раза и достиг 9,2 тысяч грн. В общей сложности 32,3 млрд грн задолжали украинцы МФО. Это на 17% больше чем в начале 2026 года.

Средний размер микрокредита вырос почти в 1,5 раза

По данным исследования, 4 196 309 договоров с микрофинансовыми организациями заключили украинцы за первое полугодие 2026 года. 37,5 млрд грн составила общая сумма таких займов.

Количество выданных микрокредитов, Инфоргафика: Опендатабот

При этом брать больше микрозаймов не стали — впрочем, значительно выросла средняя сумма такого кредита.

Так, 9170 грн достиг средний размер микрокредита во втором квартале 2026 года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году, когда средний заем составил около 6 290 грн.

Средняя сумма микрокредита, Инфоргафика: Опендатабот

В общей сложности 32,32 млрд грн задолжали украинцы МФО по состоянию на 1 июля текущего года. Только с начала года долг уже увеличился на 4,7 млрд. грн., или на 17%.

После начала полномасштабной войны ситуация была обратная: задолженность по микрокредитам сокращалась и к концу 2022 года опустилась до 8 млрд грн. Впрочем, с начала 2023 года долг украинцев перед МФО снова стал расти.

Общая сумма долга по микрокредитам, Инфоргафика: Опендатабот

Какие МФО заработали больше всего

12,78 млрд грн дохода получила десятка самых крупных МФО страны за первое полугодие 2026 года. А 1,16 млрд грн составила их совокупная прибыль за этот период.

Наибольший доход среди десятки получила Укр Кредит Финанс (CreditKasa) — 1,99 млрд грн, или около 16% совокупного дохода ТОП-10.

В то же время, по прибыли лидирует «Споживчий Центр (ШвидкоГроші)» — 361,3 млн грн. Это почти треть совокупной прибыли десяти самых крупных МФО.

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