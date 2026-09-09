Ошибки в кредитной истории: как их обжаловать и избежать отказа в займе Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит Лучше не ждать, пока ошибка в кредитной истории приведет к отказу

Кредитная история стала одним из главных факторов, которые банки и финансовые компании учитывают при принятии решения о выдаче ссуды. Просрочка, несвоевременно закрытый кредит или большая кредитная нагрузка могут стать причиной отказа.

Но иногда проблема возникает не по вине заемщика: в кредитном отчете может оставаться старый долг, которого уже нет, может быть указана неверная сумма задолженности, ошибочно указана просрочка или даже кредит, который человек никогда не оформлял.

Однако недостоверную информацию можно обжаловать. Национальный банк Украины рекомендует проверять кредитную историю перед обращением в банк по поводу нового кредита, а в случае обнаружения ошибок сразу обращаться в финансовое учреждение и бюро кредитных историй.

В чем важность кредитной истории

Кредитная история — это своеобразное финансовое досье заемщика. В нем содержится информация об открытых и закрытых кредитных договорах, выполнении обязательств, просрочке и других данных, которые помогают кредитору оценить риск будущего займа. Кредитные истории формируют и хранят бюро кредитных историй.

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Для банка или финансовой компании кредитная история является одним из источников информации при оценке потенциального заемщика. Поэтому ошибка в ней может иметь вполне практические последствия — например, отказ в кредите, уменьшение доступного кредитного лимита или менее выгодные условия.

В то же время, сам по себе отказ не означает, что кредитная история обязательно содержит ошибку. Кредитор оценивает клиента комплексно и решение может зависеть также от уровня доходов клиента, текущей долговой нагрузки, внутренней скоринговой модели и других факторов.

Какие ошибки бывают в кредитной истории

Ошибка может возникнуть как при передаче информации кредитором, так и из-за несвоевременного обновления данных.

Самые распространенные ситуации:

кредит уже погашен, но в истории он до сих пор отображается как активный;

после погашения займа остается информация о просроченной задолженности;

неверно указанная сумма долга;

неверно указана дата платежа или закрытие кредита;

платеж был проведен вовремя, но система зафиксировала просрочку;

один и тот же кредит отображается некорректно или дублируется;

в кредитном отчете появляется заем, который человек не оформлял;

указаны неверные персональные данные;

в отчете есть запросы кредиторов, которые человек не делал.

Отдельная проблема — мошеннические кредиты. Если кто-то оформил заем на чужое имя, это уже не просто техническая неточность. В этом случае необходимо параллельно выяснять ситуацию с кредитором и обращаться в правоохранительные органы. НБУ также рекомендует сообщать о таких случаях.

Как проверить свою кредитную историю

Первый шаг перед обжалованием — получить свой кредитный отчет и внимательно его проверить. Законодательство предусматривает возможность бесплатно получать информацию о собственных кредитах раз в течение календарного года. Кроме того, НБУ отмечает, что кредитную историю можно получить бесплатно в случае отказа кредитора в выдаче кредита.

Проверять следует не только общий кредитный рейтинг, но и детали каждого договора.

Что делать, если обнаружили ошибку

Лучше всего не ждать, пока ошибка приведет к очередному отказу, а начать ее исправление сразу.

Прежде всего нужно собрать доказательства, что кредитная история содержит недостоверные данные. Например, если кредит уже погашен, нужно подготовить подтверждающие документы:

справку об отсутствии задолженности;

квитанции о платежах;

выписку из банковского счета;

копию кредитного договора;

переписку с кредитором;

документ о закрытии кредитного счета, если он есть.

После этого следует обратиться в финансовое учреждение, которое передало некорректные сведения, с требованием актуализировать данные. Например, если кредит был полностью погашен в марте, но в кредитном отчете по состоянию на август он до сих пор указан как активный, следует обратиться непосредственно в банк или финансовую компанию. Лучше делать это в письменном виде и сохранять подтверждение обращения. В заявлении следует четко указать:

какая именно запись неверная;

в чем состоит ошибка;

какие данные должны быть указаны правильно;

какими документами это подтверждается.

После этого или параллельно следует обжаловать информацию непосредственно в бюро. УБКИ отмечает, что после получения заявления об обжаловании бюро обращается в организацию, предоставившую противоречивую информацию, для ее проверки. Если кредитор подтверждает ошибку, данные корректируются. Это немаловажный момент: бюро не должно просто «по просьбе клиента» удалять отрицательную информацию. Если кредитор подтвердит, что информация была правильной, оснований ее изъятия нет.

То есть обжалование — это не способ «очистить» настоящие просрочки, а механизм исправления недостоверных данных.

Что делать, если бюро отказало в исправлении ошибки

Если кредитор настаивает на правильности переданных данных, следует повторно обратиться к нему с документами, подтверждающими обратное. Кроме того, законодательство предусматривает возможность оставить в кредитной истории комментарий относительно информации, с которой заемщик не согласен. К примеру, УБКИ сообщает о возможности добавить такой комментарий объемом до 100 слов. Это не означает автоматического удаления отрицательной записи, но позволяет зафиксировать позицию самого заемщика.

Если спор возник с банком или другим финансовым учреждением, и его не удалось решить напрямую, потребитель может обратиться в НБУ. Регулятор принимает обращения граждан по поводу нарушений прав потребителей финансовых услуг.

Следует понимать, что если заемщик действительно просрочил платеж, а кредитор правильно передал информацию в бюро, просто потребовать удалить эту запись из-за того, что он мешает получить новый заем, не получится.

Как избежать отказа в займе из-за кредитной истории

Для этого следует помнить и выполнять несколько простых правил.

Во-первых, нужно проверять кредитную историю до подачи заявки.

Во-вторых, следить за датами платежей согласно графику погашения кредита и не допускать возникновения просрочек. Даже небольшая задержка испортит кредитную историю.

В-третьих, обязательно контролировать погашение кредитов. После полного погашения желательно получить подтверждение от кредитора и за время проверить, как договор отображается в кредитной истории.

В-четвертых, не следует подавать сразу несколько заявок на получение кредита в разные банки. Это будет воспринято как повышенная потребность в средствах и часто служит причиной отказа со стороны финансового учреждения.

Наконец, в-пятых, не стоит допускать большой кредитной нагрузки. Банк увидит, что у вас уже оформлены несколько кредитов. И даже если вы их вовремя погашаете, еще один может вызвать чрезмерную финансовую нагрузку и привести к задержкам с погашением. Лучше погасить какой-то кредит полностью, а только потом брать новый.