ПАРТНЕРСКАЯ «Банки соревнуются в способности предложить клиенту удобный, быстрый и понятный сервис», — эксперт Идея Банка о потребительских кредитах Сегодня 10:50 — Кредит&Депозит «Банки соревнуются в способности предложить клиенту удобный, быстрый и понятный сервис», — эксперт Идея Банка о потребительских кредитах

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