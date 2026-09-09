ПАРТНЕРСКАЯ
«Банки соревнуются в способности предложить клиенту удобный, быстрый и понятный сервис», — эксперт Идея Банка о потребительских кредитах
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