Большинство покупателей отказываются от покупок из-за отсутствия рассрочки Сегодня 05:32 — Кредит&Депозит В 2027 году бизнесы могут изменить подход к рассрочке

Покупатели все больше учитывают доступные способы оплаты при оформлении заказа в интернете. Так, 62% респондентов могут отказаться от покупки, если магазин не поддерживает желаемый способ оплаты.

Об этом свидетельствуют данные исследования WayForPay.

Покупатели выбирают разные способы оплаты

В то же время покупатели обычно пользуются несколькими сценариями оплаты: вводят карточные реквизиты вручную, выбирают цифровые кошельки или в зависимости от суммы покупки пользуются оплатой по частям или другим форматам отложенного платежа.

Эти данные свидетельствуют о том, что список доступных способов оплаты все сильнее влияет на завершение покупки. В то же время, механическое увеличение их количества не дает бизнесу автоматического преимущества. Важно, чтобы платежный набор соответствовал конкретной аудитории, рынку и категориям товаров.

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К примеру, 17% покупателей назвали больший выбор способов оплаты фактором, который мог бы мотивировать их завершить покупку, а 26% компаний связывают расширение платежных опций с улучшением конверсии.

Рассрочка остается востребованной

В Украине одним из заметных направлений остается рассрочка. По аналитике Promodo за первое полугодие 2026 года ее использование может увеличивать частотность покупок в среднем на 15−20%.

В 2027 году платежный микс, вероятно, еще больше сегментируется. Для одних категорий ключевыми будут оставаться карты и цифровые кошельки, для других большую роль будут играть рассрочки, сохраненные карты или account-to-account сценарии. Для бизнеса это повышает ценность анализа собственной платежной статистики: какие методы используют чаще всего, как они влияют на конверсию и соответствует ли checkout реальному поведению аудитории.

Бизнесы могут изменить подход к рассрочке

В следующем году может меняться и сам подход к рассрочке. Вместо нескольких стандартных схем бизнес все активнее будет экспериментировать с условиями в зависимости от категории товара, суммы покупки и целей конкретной кампании: от акционных периодов с нулевой комиссией для покупателя до более длительных сроков с большим количеством платежей, где часть стоимости финансирования может переводиться на клиента.

На мировом рынке это движение заметно: Worldpay отмечает, что услуга выходит за пределы стандартного разделения покупки на несколько платежей и все глубже интегрируется в финансовые и торговые экосистемы. Для e-commerce это открывает пространство для более точной работы с рассрочкой — как с инструментом управления средним чеком, частотностью покупок и промоактивностью, а не с одинаковой опцией для всех заказов.

«На этапе оплаты бизнес может потерять покупателя по одной очень простой причине — у checkout нет удобного для него способа расчета (например, оплаты частями). В исследовании DHL об этом говорят 62% покупателей. Поэтому в 2027 году бизнес будет внимательнее работать с платежным миксом — подбирать его под категорию товара, средний чек и поведение своей аудитории, а не формировать одинаковый набор опций для всех», — комментируют эксперты WayForPay.