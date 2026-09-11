Почему валютные спекулянты делают ставки на евро (мнение эксперта) Сегодня 17:44 — Валюта Почему валютные спекулянты делают ставки на евро (мнение эксперта)

НБУ из-за политики «гибкого курсообразования» и привязки гривны к доллару максимально пытается сглаживать колебания курса доллара относительно гривны.

Поэтому именно евро сейчас остается не только главным спекулятивным инструментом, но и имеет все шансы остаться в ближайшее время.

Об этом в статье Минфина пишет финансовый эксперт Алексей Козырев.

«Ведь при дальнейшей постепенной девальвации гривны к доллару (что заложено как в бюджет 2026 года в пределах 45,7 гривен, так и очевидно в пределах уровней в 48−50 гривен за доллар будет заложен в бюджет 2027 года) и при продолжении действующей политики Нацбанка именно курс евро по гривне рынка», — говорит он.

Ситуация на международном валютном рынке

Уже в этот четверг, 10 сентября, Европейский центральный банк примет свое решение по денежно-кредитной политике относительно своих процентных ставок. В настоящее время они находятся на уровне 2,25−2,65% годовых. В августе 2026 года инфляция в еврозоне выросла до 3,3% в годовом исчислении, то есть значительно превышает таргет ЕЦБ в 2% — преимущественно за счет значительного роста цен на топливо. Поскольку из-за нового обострения военного конфликта США-Иран в последние дни нефть BRENT уверенно тестирует уровни около $100 за баррель, инфляция в Европе вряд ли «успокоится» сама, а для ее укрощения понадобится вмешательство ЕЦБ.

Именно поэтому уже в этот четверг рынок ожидает от европейского регулятора повышения ставок на 0,25% годовых до уровней 2,5−2,9% годовых. Этот сценарий рынок уже заложил до своих прогнозов по паре евро/доллар.

Но уже 16 сентября Федрезерв США также должен сказать свое слово по поводу своих процентных ставок. Ситуация в Штатах сейчас очень непростая: инфляция пока остается на высоком уровне — около 3,4% в годовом измерении, госдолг превысил $40 трлн, есть серьезные проблемы в торговом балансе и огромное количество противоречий и конфликтов практически со всеми развитыми странами мира, продолжается война с Китаем. части позиций республиканцев и передача этих постов демократам после выборов в ноябре этого года.

В этой ситуации президент США Дональд Трамп настаивает на снижении процентных ставок до конца этого года для активизации американской экономики и снижения стоимости обслуживания внешнего долга (уже сейчас стоимость его обслуживания превышает $1 трлн). Федрезерв, несмотря на свою независимость, не может не учитывать все эти факторы в своей политике. Но геополитика делает его решения все более импульсивными, что вредит доллару и пугает инвесторов.

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«Поэтому, сейчас я считаю, что, несмотря на все реальные проблемы Евросоюза, евро остается привлекательной валютой как для внешних инвесторов, которые „играют“ на паре евро/доллар на мировых рынках, так и для украинских граждан, которые „привязаны“ к украинскому валютному рынку. Это делает евровалюту необходимой для диверсификации всех курсовых рисков у наших 40−50% от сумм их валютных сбережений» — резюмирует эксперт.

Ранее мы в видео показали подробный прогноз валютного рынка на сентябрь 2026 года и объясняем, чего ждать от курсов доллара и евро в условиях осеннего роста спроса на энергоносители и топливо.