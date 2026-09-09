Украинцы 12-й месяц подряд покупают больше валюты, чем продают Сегодня 14:26 — Валюта В августе украинцы приобрели $2,485 млрд иностранной валюты

В августе 2026 года украинцы приобрели иностранной валюты на $562,3 млн больше, чем продали. По сравнению с июлем, чистая покупка валюты населением выросла на $116 млн.

Об этом сообщает Финансовый клуб со ссылкой на данные Национального банка.

Отрицательное сальдо операций физических лиц с валютой углубилось с $446,6 млн в июле до $562,3 млн в августе.

Спрос населения на иностранную валюту превышает ее продажу уже 12-й месяц подряд с сентября 2025 года.

Сколько валюты купили и продали украинцы

В августе украинцы приобрели $2,485 млрд иностранной валюты. Из этой суммы $1,933 млрд пришлось на наличную валюту, а $552,1 млн на безналичную.

Продажа валюты составила $1,923 млрд, из которых $1,485 млрд — наличная валюта, а $438 млн — безналичная.

По сравнению с июлем общий объем чистой покупки валюты населением вырос примерно на $116 млн.

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Безналичная валюта стала главным фактором роста спроса

Основным фактором стало увеличение покупки безналичной валюты: за месяц ее объем вырос на $161,5 млн или более чем на 40% с $390,6 млн до $552,1 млн.

В то же время, спрос на наличную валюту несколько сократился на $68,8 млн, с $2,002 млрд в июле до $1,933 млрд в августе.

Продажа наличной валюты также сократилась на $17 млн, в то время как продажа безналичной уменьшилась лишь на $6 млн.

Таким образом, в августе главным источником роста валютного спроса населения стала именно безналичная валюта, тогда как операции с наличными деньгами демонстрировали умеренное сокращение.

Показатель Июль 2026 Август 2026 Покупка наличных $2,002 млрд $1,933 млрд Продажа наличных $1,502 млрд $1,485 млрд Безналичная покупка $390,6 млн $552,1 млн Безналичная продажа $443,9 млн $438,0 млн Чистое сальдо –$446,6 млн –$562,3 млн

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал , что Национальный банк на прошлой неделе сохранял курс гривны к доллару почти без изменений, в то же время объем валютных интервенций регулятора оставался близким к рекордным уровням. Курс преимущественно колебался чуть выше 44,5 грн/$.