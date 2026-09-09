Украинцы 12-й месяц подряд покупают больше валюты, чем продают
В августе 2026 года украинцы приобрели иностранной валюты на $562,3 млн больше, чем продали. По сравнению с июлем, чистая покупка валюты населением выросла на $116 млн.
Об этом сообщает Финансовый клуб со ссылкой на данные Национального банка.
Отрицательное сальдо операций физических лиц с валютой углубилось с $446,6 млн в июле до $562,3 млн в августе.
Спрос населения на иностранную валюту превышает ее продажу уже 12-й месяц подряд с сентября 2025 года.
Сколько валюты купили и продали украинцы
В августе украинцы приобрели $2,485 млрд иностранной валюты. Из этой суммы $1,933 млрд пришлось на наличную валюту, а $552,1 млн на безналичную.
Продажа валюты составила $1,923 млрд, из которых $1,485 млрд — наличная валюта, а $438 млн — безналичная.
По сравнению с июлем общий объем чистой покупки валюты населением вырос примерно на $116 млн.
Безналичная валюта стала главным фактором роста спроса
Основным фактором стало увеличение покупки безналичной валюты: за месяц ее объем вырос на $161,5 млн или более чем на 40% с $390,6 млн до $552,1 млн.
В то же время, спрос на наличную валюту несколько сократился на $68,8 млн, с $2,002 млрд в июле до $1,933 млрд в августе.
Продажа наличной валюты также сократилась на $17 млн, в то время как продажа безналичной уменьшилась лишь на $6 млн.
Таким образом, в августе главным источником роста валютного спроса населения стала именно безналичная валюта, тогда как операции с наличными деньгами демонстрировали умеренное сокращение.
|Показатель
|Июль 2026
|Август 2026
|Покупка наличных
|$2,002 млрд
|$1,933 млрд
|Продажа наличных
|$1,502 млрд
|$1,485 млрд
|Безналичная покупка
|$390,6 млн
|$552,1 млн
|Безналичная продажа
|$443,9 млн
|$438,0 млн
|Чистое сальдо
|–$446,6 млн
|–$562,3 млн
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на ICU писал, что Национальный банк на прошлой неделе сохранял курс гривны к доллару почти без изменений, в то же время объем валютных интервенций регулятора оставался близким к рекордным уровням. Курс преимущественно колебался чуть выше 44,5 грн/$.
В ICU отмечают, что решение НБУ укреплять гривну в последние несколько недель отображает желание регулятора продемонстрировать, что гибкость обменного курса работает в обе стороны. То есть гривна может укрепляться даже при сохранении значительного дефицита на валютном рынке.
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