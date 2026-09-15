Аналитики УИБ спрогнозировали, каким будет курс валют в сентябре Сегодня 12:02 — Валюта Девальвации гривны в сентябре не ожидают

Национальный банк Украины продолжит удерживать курс гривны к доллару США в диапазоне 44,5−45 грн за доллар.

Об этом говорится в Макроэкономическом дайджесте Украинского института будущего за сентябрь.

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Курс гривны будет оставаться стабильным

Аналитики отмечают, что даже при существенных задержках с финансированием со стороны Европейского Союза НБУ не девальвирует гривну к доллару. По их оценкам, предыдущий прогноз по курсу сбылся: Нацбанк удерживал его в диапазоне 44,5−45 грн за доллар.

Курс евро к гривне НБУ формирует с учетом изменений соотношения евро к доллару США.

В Украинском институте будущего отмечают, что, несмотря на коррупционные скандалы в украинских властях, которые могут привести к задержкам с финансированием со стороны ЕС, европейские институты продолжают работать в соответствии с согласованными условиями. «Поэтому мы считаем, что за последние четыре месяца 2026 года Украина должна получить еще около 40 млрд долларов финансирования, и это наше главное допущение», — сказано в дайджесте.

Девальвации гривны в сентябре не ожидают

Сентябрь традиционно характеризуется оживлением деловой активности и ослаблением гривны. В то же время, в этом году, по мнению экспертов, девальвации в сентябре не будет.

Из-за ракетных ударов по складам бизнес будет менять логистику, сокращать запасы на крупных складах и переходить на поставки под конкретные заказы и нужды.

«Мы считаем, что даже при задержке финансирования НБУ и далее будет держать курс гривны к доллару США в сентябре в диапазоне 44,5−45,0 «, — говорится в прогнозе.

Евро может подорожать

Соотношение евро к доллару перешло в диапазон 1,15−1,17. Если Федеральная резервная система США не повысит ставку на заседании 16 сентября, доллар может ослабеть относительно евро.

По мнению авторов прогноза, после 16 сентября курс евро может превысить отметку в 52 грн. Ожидаемый диапазон колебаний составляет 51,5−52,5 грн за евро.

Курс гривны к доллару США и евро за 12 месяцев. Источник: НБУ

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитиков ICU писал , что решение НБУ укреплять гривну в течение последних нескольких недель отражает желание регулятора продемонстрировать, что гибкость обменного курса работает в обе стороны. То есть гривна может укрепляться даже при сохранении значительного дефицита на валютном рынке.