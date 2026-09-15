Аналитики УИБ спрогнозировали, каким будет курс валют в сентябре

Аналитики отмечают, что даже при существенных задержках с финансированием со стороны Европейского Союза НБУ не девальвирует гривну к доллару. По их оценкам, предыдущий прогноз по курсу сбылся: Нацбанк удерживал его в диапазоне 44,5−45 грн за доллар.
Курс евро к гривне НБУ формирует с учетом изменений соотношения евро к доллару США.
В Украинском институте будущего отмечают, что, несмотря на коррупционные скандалы в украинских властях, которые могут привести к задержкам с финансированием со стороны ЕС, европейские институты продолжают работать в соответствии с согласованными условиями. «Поэтому мы считаем, что за последние четыре месяца 2026 года Украина должна получить еще около 40 млрд долларов финансирования, и это наше главное допущение», — сказано в дайджесте.
Сентябрь традиционно характеризуется оживлением деловой активности и ослаблением гривны. В то же время, в этом году, по мнению экспертов, девальвации в сентябре не будет.
Из-за ракетных ударов по складам бизнес будет менять логистику, сокращать запасы на крупных складах и переходить на поставки под конкретные заказы и нужды.
«Мы считаем, что даже при задержке финансирования НБУ и далее будет держать курс гривны к доллару США в сентябре в диапазоне 44,5−45,0 «, — говорится в прогнозе.
Евро может подорожать
Соотношение евро к доллару перешло в диапазон 1,15−1,17. Если Федеральная резервная система США не повысит ставку на заседании 16 сентября, доллар может ослабеть относительно евро.
По мнению авторов прогноза, после 16 сентября курс евро может превысить отметку в 52 грн. Ожидаемый диапазон колебаний составляет 51,5−52,5 грн за евро.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитиков ICU писал, что решение НБУ укреплять гривну в течение последних нескольких недель отражает желание регулятора продемонстрировать, что гибкость обменного курса работает в обе стороны. То есть гривна может укрепляться даже при сохранении значительного дефицита на валютном рынке.
В то же время аналитики считают, что укрепление гривны краткосрочно. В течение следующих недель курс может снова приблизиться к 45 грн/$. «До конца года мы видим постепенную девальвацию гривны до 45.8 грн/$», — прогнозируют в ICU.