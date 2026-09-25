Евро может быть более нестабильным, чем доллар: что будет с курсом в октябре
Несмотря на усиление военных рисков, рост цен на нефть и ускорение инфляции, резких изменений на валютном рынке в начале октября не ожидается. Доллар в период с 29 сентября по 5 октября, вероятнее всего, будет оставаться в пределах 44,5−45 грн, а евро — 51−52,5 грн.
Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет Главред.
По его словам, значительного ажиотажа на наличном валютном рынке в начале октября не ожидается.
Одной из причин относительной устойчивости банкир называет отсутствие физического дефицита валюты в банковских кассах и обменниках. В прошлом именно нехватка наличных долларов и евро часто становилась причиной повышенного спроса.
«Доллары и евро доступны как в банковских кассах, так и в обменных пунктах, поэтому нынешняя ситуация существенно отличается от периодов, когда сама физическая нехватка наличных денег провоцировала дополнительный спрос. Сдерживает ситуативную скупку валюты и разница между курсами покупки и продажи, которая часто делает краткосрочное приобретение валюты экономически невыгодным», — отметил Лесовой.
Евро может колебаться сильнее доллара
Курс доллара к гривне эксперт считает относительно предсказуемым, тогда как по отношению к евро прогнозирует больше подвижность. На европейскую валюту влияют не только украинские внутренние факторы, но и ситуация в мировой паре евро/доллар.
«На динамику евро все сильнее будут влиять обострение на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть. Для европейской экономики, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, это означает более высокие затраты и дополнительное инфляционное давление, тогда как доллар в периоды глобальной неопределенности традиционно „срабатывает“ как предохранитель для мирового капитала», — объяснил банкир.
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На межбанковском валютном рынке ключевым фактором остается соотношение спроса и предложения. По словам Лесового, потребности импортеров могут примерно на 20% превышать естественное поступление валюты. Этот разрыв продолжает покрывать Национальный банк.
«В течение недели объем валютных интервенций НБУ может составить около $900 млн — $1 млрд, что позволит сглаживать чрезмерный спрос и сохранять относительно прогнозируемую курсовую динамику даже в случае ухудшения внешнего фона», — рассказал Лесовой.
Что будет со сбережениями украинцев
Высокие мировые цены на нефть могут постепенно увеличивать потребность энергетических компаний в дополнительной валюте для закупки горючего за рубежом. По словам финансиста, это также может повлиять на внутренние цены.
«Более дорогое горючее будет постепенно сказываться и на внутренних ценах, ведь его стоимость закладывается в логистику, производство и реализацию практически всех основных групп товаров. По итогам сентября потребительские цены могут вырасти примерно на 1%, а годовая инфляция — приблизиться к 9,4%», — указал банкир.
В то же время, ускорение инфляции, по мнению банкира, не обязательно приведет к массовому переходу украинцев в валюту. Он отмечает, что сейчас есть больше инструментов для сбережения денежных средств.
«Украинцы имеют гораздо больше способов защитить сбережения, чем просто покупка долларов или евро. Гривневые депозиты и ОВГЗ при нынешнем уровне ставок способны в значительной степени компенсировать инфляционные потери и остаются реальной альтернативой валютным накоплениям», — подытожил Лесовой.
По прогнозу эксперта, на следующей неделе на межбанке доллар будет торговаться в пределах 44,5−44,8 грн, а евро — 51−52,5 грн.
На наличном рынке ожидается курс доллара на уровне 44,6−45 грн, евро — 51,5−52,5 грн. Ежедневные колебания могут составлять 0,05−0,3 грн в зависимости от сегмента рынка.
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