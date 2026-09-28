Атаки рф на порты и логистику: как это влияет на курс гривны, бизнес и зарплаты

российские атаки на портовую инфраструктуру, железную дорогу, логистические хабы и торговые склады оказывают дополнительное давление на украинскую экономику. Из-за перебоев с экспортом страна теряет валютные поступления, а импортеры вынуждены тратить больше на логистику. Это влияет на курс гривны, финансовое состояние бизнеса и ситуацию на рынке труда.

Как атаки на порты влияют на валютный рынок

Больше всего от повреждения логистической инфраструктуры страдает агропромышленный комплекс (АПК), который обеспечивает более 50% валютной выручки Украины от экспорта.

Металлургия и агросектор создали основной приток валюты в страну. Блокада портов означает ежемесячную потерю 200−300 млн долларов экспортных поступлений.

В то же время импортерам бытовой техники, лекарств и химической продукции требуется больше валюты из-за продления логистических маршрутов и увеличения расходов на доставку. Чтобы сдерживать обесценивание гривны, Национальный банк Украины вынужден тратить больше международных резервов на валютные интервенции.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что во второй половине сентября на межбанке курс удержится в коридоре 44,4−44,85 гривны за доллар, а наличный обменный курс будет на уровне 44,5−45,25 гривны за доллар.

Директор департамента монетарной политики Нацбанка Украины Игорь Лепушинский отмечает, что регулятор полностью гасит панику на рынке валютными интервенциями. Только за сентябрь 2026 года НБУ продал из резервов 4,85 млрд долларов.

Но есть и пессимистичные прогнозы. Финтех-эксперт Елена Соседка отмечает, что при сохранении высоких военных рисков и крупных бюджетных расходов в конце года гривна может испытать ощутимую девальвацию — 49−52 за доллар.

Как потери экспорта отображаются в бюджете и бизнесе

По оценкам Министерства финансов и экономистов Центра экономической стратегии (ЦЭС), потери только от металлургического сектора и смежных отраслей генерируют дыру в государственном бюджете в объеме около 100−150 млн ежемесячно.

На рынке занятости тоже уже ощущается тенденция к большой оптимизации затрат на персонал. Так, Метинвест или АрселорМиттал заявляют о фактическом сокращении 15−20% работников.

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Сети бытовой химии или техники или крупные супермаркеты из-за падения продаж (спровоцированного ростом цен) замораживают открытие новых точек, сокращают вакансии. 13% компаний сектора торговли официально заявили о планах по сокращению штата до конца года.

Что происходит на рынке труда

Однако компании по найму работников и HR-агентства заявляют и о наблюдаемом на рынке кадровом голоде. В первую очередь речь идет об АПК-комплексе, энергетике, коммунальной сфере и строительстве. Там не хватает до 40−50% разных специалистов. Именно в этих областях работодатели вынуждены повышать зарплаты.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отмечает, что, как бы то ни было, но сейчас экономика Украины работает и должна работать в основном на армию.

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«На это нужны большие деньги, поэтому государству необходимо усилить представительские функции в мировых финансовых структурах — Всемирном банке, МВФ и т. д. Также государство должно вмешаться в работу АПК и металлургических комплексов и нарабатывать программы компенсаций. Крупным бизнесам в нынешней ситуации будет чрезвычайно трудно, но у малого и среднего есть маневры для выживания и пересмотра стратегий существования», — говорит он.