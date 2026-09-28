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Корецкий объяснил, почему правительство хочет повысить НДС

Казна и Политика
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Для оперативной компенсации ущерба бизнесу от российских ракетных и дроновых ударов Кабинет Министров инициировал создание специального фонда.
Для оперативной компенсации ущерба бизнесу от российских ракетных и дроновых ударов Кабинет Министров инициировал создание специального фонда.
Правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1% в рамках проекта государственного бюджета на 2027 год. Дополнительные поступления планируется направить на создание фонда для страхования украинского бизнеса от военных рисков.
Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в интервью программе «ТСН.Неделя», передает Украинская правда.

Зачем правительству нужен фонд страхования бизнеса

По словам Корецкого, российские атаки каждый день разрушают украинские предприятия. Это несет ущерб экономике, уменьшает бюджетные поступления и влияет на устойчивость государства. Для оперативной компенсации ущерба бизнесу от российских ракетных и дроновых ударов Кабинет Министров инициировал создание специального фонда.
Для запуска механизма Украина должна внести первоначальный взнос в размере около $1 млрд. Поскольку других источников финансирования этих расходов у правительства пока нет, в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение НДС на 1%.
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«В госбюджете заложили несколько непопулярное решение — небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет», — отметил премьер-министр.

Как планируют привлечь международных партнеров

Премьер объяснил, что этот шаг должен засвидетельствовать союзникам готовность Украины самостоятельно вкладываться в защиту собственной экономики. В дальнейшем правительство рассчитывает, что международные партнеры увеличат этот вклад в четыре раза.
«Я считаю, что это по-партнерски, когда государство, когда правительство вносит свой вклад и показывает, что, несмотря ни на что, мы боремся», — сказал он.
По словам премьера, общий фонд в 5 миллиардов долларов позволит страховым компаниям предлагать украинскому бизнесу полисы по доступным ценам без необходимости перестраховываться за границей.
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Глава правительства подчеркнул, что классическое страхование военных рисков сейчас не работает из-за высокой стоимости и длительного процесса ожидания этих выплат. Новый механизм обеспечит предпринимателям получение средств сразу после верификации разрушений спасателями.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что дефицит финансирования потребностей оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд. Правительство работает над поиском необходимых средств, в том числе из-за сокращения государственных расходов и привлечения международной помощи.
По материалам:
Українська правда
БюджетКабминНДСНалоги
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