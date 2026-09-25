0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Страны ЕС согласовали условия для выделения Украине 6,6 млрд евро из Фонда мира

Казна и Политика
17
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Окончательное решение еще предстоит принять Совет ЕС
Окончательное решение еще предстоит принять Совет ЕС
Страны-члены ЕС договорились об условиях выделения Украине средств в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.
Об этом в своем Х написала высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас, сообщает «Европейская правда».
Каллас подчеркнула, что это «хорошая новость для Украины и плохая — для россии».

На что направят €6,6 млрд

По словам главы европейской дипломатии, €900 млн предназначены для Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования.
4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам, причем некоторые из них уже заявили, что перенаправят свою долю на нужды Украины, сообщила глава европейской дипломатии.
«Гибридные атаки Москвы имеют целью запугать Европу, чтобы она сократила свою поддержку Украины. Европа же делает наоборот», — резюмировала Каллас.

Окончательное решение еще предстоит принять Совету ЕС

Окончательное решение должно быть принято министрами обороны стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС в понедельник.
В то же время, нерешенным остается распределение 4,7 млрд между государствами-членами и сколько средств из этой суммы будет передано Украине.
По материалам:
Європейська правда
Финансовая помощьЕСКаллас
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems