США используют $400 млн военной помощи для Украины, но без ракет для Patriot
- $200 миллионов на оружие и боеприпасы;
- около $100 миллионов на технику, запчасти и оборудование;
- еще $100 миллионов — на перевозку военной помощи, обучение украинских военных и другие услуги.
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