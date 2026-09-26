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США используют $400 млн военной помощи для Украины, но без ракет для Patriot

Казна и Политика
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Долларовые купюры
Долларовые купюры
Администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все $400 миллионов, которые Конгресс одобрил для военной помощи Украине в конце 2025 года.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
В начале этой недели администрация Трампа уже официально распределила $307 миллионов из $400 миллионов помощи Украине.
Остальные $93 миллиона планируют распределить до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год.
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Первые поставки, в которые войдут наступательное вооружение и оборудование, в частности, запасные части для бронетехники, начались в этом месяце.
$93 миллиона из пакета помощи не обязательно нужно потратить до конца финансового года. Однако эти средства утратят силу, если к тому времени они не будут официально закреплены за соответствующими контрактами.
По словам одного из источников, в список военной помощи не входят ракеты для систем Patriot.
Ранее в США сообщалось, что пакет на $400 миллионов предусматривает:
  • $200 миллионов на оружие и боеприпасы;
  • около $100 миллионов на технику, запчасти и оборудование;
  • еще $100 миллионов — на перевозку военной помощи, обучение украинских военных и другие услуги.
По материалам:
theБабель
США
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