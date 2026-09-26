США используют $400 млн военной помощи для Украины, но без ракет для Patriot

Администрация Трампа взяла на себя юридические обязательства потратить почти все $400 миллионов, которые Конгресс одобрил для военной помощи Украине в конце 2025 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

В начале этой недели администрация Трампа уже официально распределила $307 миллионов из $400 миллионов помощи Украине.

Остальные $93 миллиона планируют распределить до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год.

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Первые поставки, в которые войдут наступательное вооружение и оборудование, в частности, запасные части для бронетехники, начались в этом месяце.

$93 миллиона из пакета помощи не обязательно нужно потратить до конца финансового года. Однако эти средства утратят силу, если к тому времени они не будут официально закреплены за соответствующими контрактами.

По словам одного из источников, в список военной помощи не входят ракеты для систем Patriot.

Ранее в США сообщалось, что пакет на $400 миллионов предусматривает: