Правительство ищет $20 млрд, некритические расходы в Украине приостановят

Дефицит финансирования потребностей оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд. Правительство работает над поиском необходимых средств, в том числе посредством сокращения государственных расходов и привлечения международной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в эфире телемарафона «Единые новости».

Как правительство планирует покрыть дефицит оборонного бюджета

По словам Корецкого, около $7 млрд правительство планирует обеспечить благодаря жесткой экономии государственных средств. Для этого предусмотрены оптимизация издержек, перераспределение расходов и другие меры.

«Это и оптимизация издержек, и перераспределение расходов, и другие меры. Соответственно, денежное довольствие военных и поддержка их семей должны быть обеспечены в полном объеме», — подчеркнул глава правительства.

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Кроме того, президент, правительство и все органы власти работают с партнерами по поиску механизмов и источников покрытия остальных 20 млрд долларов. Эти средства критически необходимы для обеспечения сил обороны дронами, ракетами, техникой и другими средствами.

По словам премьер-министра, Министерство обороны и Министерство финансов должны вместе с партнерами подробно проработать механизмы финансирования соответствующих программ. Также важно заранее спланировать покрытие всех расходов на 2027 год.

Какие государственные расходы останутся приоритетными

Несмотря на дефицит государственного бюджета, социальные выплаты должны производиться своевременно и в полном объеме. Это касается пенсий, зарплат врачей и учителей.

Однако, по словам Корецкого, все другие расходы, не являющиеся первоочередными и критическими, будут приостановлены до получения соответствующих средств от партнеров.

«Правительство со своей стороны гарантирует, что до 15 октября все правительственные решения, необходимые для получения обещанной партнерами международной финансовой помощи, будут исполнены. Также еще раз призываю народных депутатов, независимо от политических предпочтений, все же принять все необходимые законопроекты, от которых напрямую зависит внешнее финансирование», — подчеркнул премьер-министр.

В Украине планируют увеличить производство дронов-перехватчиков

Одной из ключевых задач правительства остается масштабирование производства дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными беспилотниками.

«Все без исключения органы власти сфокусированы на этом вопросе. Правительство, со своей стороны, максимально упрощает условия для производителей, минимизирует бюрократические процессы, увеличивает финансовую поддержку через кредитные инструменты. Предусмотрены все возможные формы поддержки для скорейшего развертывания необходимого производства», — заявил Корецкий.

Как Украина подготовилась к зиме

Премьер-министр также подчеркнул, что Украина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом году. Планы устойчивости на момент их утверждения были сверхамбициозными, и это позволило значительно усилить систему даже без полного их выполнения.

Несмотря на существующие отставания, глава правительства считает, что военные администрации, главы общин и городов, государственные компании, министерства сделали большой пласт работы. Он выразил благодарность за проделанную работу.

По его словам, в этом году построено больше генерирующих мощностей. Больше критических объектов обеспечено дополнительным резервным электропитанием. Есть больше защиты критических частей инфраструктуры. Есть больше резерва оборудования, запасных частей, больше ремонтных бригад и техники.