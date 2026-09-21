Куда бизнес готов вкладывать деньги в Украине — самые перспективные отрасли Сегодня 14:05 Инвестиции в бизнес

В Украине бизнес больше инвестиционных перспектив видит в энергетике и оборонной промышленности. В то же время, иностранные компании среди ключевых условий для вложения средств называют защиту инвестиций, а главными барьерами — коррупцию и проблемы с судебной системой.

Об этом говорится в результатах исследования Совета бизнес-омбудсмена

Куда бизнес готов инвестировать

Наиболее инвестиционно привлекательными отраслями респонденты назвали:

энергетику — 60%;

оборонную промышленность — 53,2%;

ІТ и цифровые технологии — 40,6%;

строительство — 39,7%;

сельское хозяйство — 31%;

логистику и транспорт — 28,4%.

Энергетика и оборонная промышленность значительно опережают другие направления. Такая оценка, вероятно, связана с условиями войны, потребностью в восстановлении энергетической инфраструктуры и ростом спроса на продукцию оборонного сектора, отмечают исследователи.

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Наименее привлекательными для инвестиций респонденты считают операции с недвижимостью — 1,9%, страхование — 2,6%, а также финансовые услуги и рынки капитала — 5,8%. Еще 1,3% опрошенных считают, что сейчас ни одна отрасль не является инвестиционно привлекательной.

В то же время, оценки отличаются в зависимости от структуры капитала. Компании только с иностранным капиталом чаще видят потенциал в ІТ и цифровых технологиях — 63%, медицине и медицинских технологиях — 22,2%, а также финансовых услугах и рынках капитала — 18,5%. Бизнес с украинским капиталом чаще называет логистику и транспорт — 31,1% и машиностроение — 17,1%.

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С увеличением размера бизнеса растет интерес к инфраструктуре, логистике и транспорту, а также машиностроению. Микробизнес чаще считает перспективными сельское хозяйство — 43,8% и медицину и медицинские технологии — 25%.

Как иностранный бизнес планирует заходить в Украину

Половина опрошенных представителей международного бизнеса отметили, что располагает базовой информацией о бизнес-климате и инвестиционных возможностях в Украине, но требует дополнительного изучения. Еще 35% оценивают свою осведомленность как высокую, а 15% не располагают достаточной информацией, однако заинтересованы узнать больше.

При этом ни один из респондентов не заявил об отсутствии интереса к инвестициям в Украину.

Наиболее приемлемыми формами входа на украинский рынок бизнес считает:

прямые инвестиции в действующее предприятие — 72,2%;

создание совместного предприятия или партнерства — 60,8%;

создание нового предприятия — 37,8%.

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Другие варианты — стратегический инвестор, контрактное производство или грантовая поддержка — набрали менее 20% ответов.

Что мешает инвестициям

Главными барьерами для иностранных инвестиций бизнес называет:

коррупцию — 48,2%;

несовершенство судебной системы и механизмов защиты прав — 40,4%;

регуляторную нестабильность — 35,1%;

ограничение валютных операций — 22%;

отсутствие прогнозируемого правового регулирования — 21,3%;

налоговая нагрузка — 21,3%.

Только 10,6% респондентов считают, что существенных сдерживающих факторов для инвестиций нет.

В то же время, как показывает исследование, среди разных групп бизнеса оценки несколько отличаются. Крупные предприятия чаще обращают внимание на регуляторную нестабильность — 47,8%, а средний бизнес — на налоговую нагрузку — 28,9%. Микро- и малый бизнес чаще упоминают частое изменение правового регулирования — 25% и 12,6% соответственно.

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Отдельно международный бизнес оценивал законодательные и регуляторные препятствия, которые могут сдерживать инвестиции после войны. Чаще всего респонденты называли разрешительные процедуры — 47,4%. По 42,1% получили регулирование иностранных инвестиций и валютное регулирование. Еще 36,8% указали на деятельность правоохранительных органов.

Какие стимулы сработают для инвестиций

Важнейшим условием активизации инвестиций респонденты назвали гарантии защиты инвестиций — 66,5%. Далее следует доверие к судебной системе и защите прав — 36,3%, интеграция в ЕС — 34,9%, налоговые стимулы — 27,8%, доверие к фискальным и правоохранительным органам — 27% и доступ к финансированию — 26%.

Только 16,4% считают важным большее содействие бизнесу со стороны органов власти.

Для предприятий с иностранным капиталом гарантии защиты инвестиций имеют особое значение: их назвали 92,3% таких компаний против 66,4% среди бизнеса с украинским капиталом. Иностранные компании также чаще отмечают доверие к судебной системе и защите прав — 53,8% против 36,5%, а также к фискальным и правоохранительным органам — 46,2% против 25,4%.

Важность гарантий защиты инвестиций растет и вместе с размером бизнеса: от 58,3% посреди микробизнеса до 76,9% посреди больших компаний. Крупные предприятия также чаще называют интеграцию в ЕС — 46,2%, в то время как средний бизнес чаще упоминает налоговые и инвестиционные стимулы — 35,4%.