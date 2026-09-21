Украинцы могут получить до 43 тыс. грн на восстановление дохода
Кто может получить пособие
- Запорожский район Запорожской области;
- Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;
- Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области;
- Великоалександровской общине Бериславского района Херсонской области.
- справка ВПЛ, если человек переместился более 6 месяцев назад;
- медицинская справка о ранениях или психологических травмах из-за боевых действий;
- подтверждение потери члена домохозяйства в результате боевых действий;
- справка об инвалидности вследствие войны;
- акт о поврежденном или разрушенном имуществе;
- подтверждение проживания в населенном пункте из перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия.
- с тремя и более детьми младше 18 лет;
- с беременными женщинами и детьми младше 2 лет;
- с детьми до 18 лет, где есть только один взрослый;
- с людьми с инвалидностью 1 или 2 группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями или потребностью в дорогостоящем лечении и уходе;
- которые состоят только из людей от 60 лет;
- где все члены в возрасте 18−49 лет безработные;
- в состав которых входят ветераны войны, завершившие военную службу;
- молодых домохозяйств в возрасте до 24 лет;
- где по меньшей мере один член семьи в возрасте 50−59 лет безработный.
На что можно получить до 43 тыс. грн.
- птицеводство — 31 тыс. грн;
- разведение коров и производство молочной продукции — 43 тыс. грн;
- тепличное хозяйство — 43 тыс. грн;
- разведение свиней — 32 тыс. грн;
- разведение коз, овец, нутрий и кроликов — 30 тыс. грн;
- пчеловодство — 30 тыс. грн;
- растениеводство в открытом грунте — 32 тыс. грн;
- производство хлебобулочных, кондитерских изделий и полуфабрикатов, переработка продуктов — 43 тыс. грн;
- предоставление услуг, в частности, шитья, рукоделия, строительных, бытовых и бьюти-услуг — 43 тыс. грн.
Какие расходы покрывает программа
- приобретение крупного и мелкого рогатого скота;
- покупку птицы;
- оборудование для выращивания птицы;
- оборудование для производства мяса и молока;
- оборудование и сырье для пчеловодства;
- приобретение пчелиных семей и ульев;
- ветеринарные услуги;
- оборудование и инструменты по переработке пищевых продуктов;
- сырье для изготовления продукции и услуг;
- прочие расходы — по согласованию с Эстонским советом по делам беженцев.
Зарплата есть, а денег нет: как начать планировать личный бюджет
ПартнерскаяHuawei навчила свої промислові батареї заробляти на коливаннях цін на електроенергію
Украинкам в ЕС советуют иметь документ о законном пересечении границы
4 схемы мошенников осенью: как не попасть на крючки злоумышленников
10 самых распространенных ошибок в откликах на вакансии, которые мешают найти работу
Арест средств должника: можно ли пользоваться деньгами с заблокированного счета