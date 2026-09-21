Украинцы могут получить до 43 тыс. грн на восстановление дохода Сегодня 13:01 — Личные финансы Финансовая помощь

Украинцы, пострадавшие в результате войны и имеющие низкий доход, могут получить до 43 тыс. грн на запуск или возобновление собственного дела. Программу экстренной поддержки для защиты семейного дохода реализует Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine).

Пособие предоставляют на развитие мелкой деятельности и самозанятости — от сельского хозяйства и животноводства до производства продуктов и предоставления бытовых услуг.

Кто может получить пособие

Прием заявок открыт для территорий, расположенных в 25 км и далее от линии боевых действий, в следующих районах:

Запорожский район Запорожской области;

Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;

Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области;

Великоалександровской общине Бериславского района Херсонской области.

Программа рассчитана на социально-экономически уязвимые домохозяйства ВПЛ или местных жителей с низким доходом, пострадавших из-за военного конфликта.

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Для участия необходимо иметь по меньшей мере один из документов, подтверждающих последствия войны или соответствующий статус. В частности, это может быть:

справка ВПЛ, если человек переместился более 6 месяцев назад;

медицинская справка о ранениях или психологических травмах из-за боевых действий;

подтверждение потери члена домохозяйства в результате боевых действий;

справка об инвалидности вследствие войны;

акт о поврежденном или разрушенном имуществе;

подтверждение проживания в населенном пункте из перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Кроме того, домохозяйство должно относиться по меньшей мере к одной категории уязвимости. В частности, речь идет о семьях:

с тремя и более детьми младше 18 лет;

с беременными женщинами и детьми младше 2 лет;

с детьми до 18 лет, где есть только один взрослый;

с людьми с инвалидностью 1 или 2 группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями или потребностью в дорогостоящем лечении и уходе;

которые состоят только из людей от 60 лет;

где все члены в возрасте 18−49 лет безработные;

в состав которых входят ветераны войны, завершившие военную службу;

молодых домохозяйств в возрасте до 24 лет;

где по меньшей мере один член семьи в возрасте 50−59 лет безработный.

Все указанные уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами.

На что можно получить до 43 тыс. грн.

Размер поддержки зависит от выбранного вида деятельности:

птицеводство — 31 тыс. грн;

разведение коров и производство молочной продукции — 43 тыс. грн;

тепличное хозяйство — 43 тыс. грн;

разведение свиней — 32 тыс. грн;

разведение коз, овец, нутрий и кроликов — 30 тыс. грн;

пчеловодство — 30 тыс. грн;

растениеводство в открытом грунте — 32 тыс. грн;

производство хлебобулочных, кондитерских изделий и полуфабрикатов, переработка продуктов — 43 тыс. грн;

предоставление услуг, в частности, шитья, рукоделия, строительных, бытовых и бьюти-услуг — 43 тыс. грн.

В заявке следует выбирать тот вид или виды деятельности, которые, по плану заявителя, будут приносить доход в течение следующих 3−6 месяцев.

Денежные средства можно тратить на различные комбинации товаров и услуг, в частности их доставку и монтаж.

Какие расходы покрывает программа

Пособие можно использовать, в частности, на:

приобретение крупного и мелкого рогатого скота;

покупку птицы;

оборудование для выращивания птицы;

оборудование для производства мяса и молока;

оборудование и сырье для пчеловодства;

приобретение пчелиных семей и ульев;

ветеринарные услуги;

оборудование и инструменты по переработке пищевых продуктов;

сырье для изготовления продукции и услуг;

прочие расходы — по согласованию с Эстонским советом по делам беженцев.

В то же время, денежные средства нельзя использовать на приобретение средств производства, связанных с повышенным риском хранения и использования, в частности химикатов и топливных материалов. Также запрещено направлять пособие на погашение долгов, аренду или ремонт жилья, уплату налогов и других платежей.

Важно: такое пособие можно получить не чаще одного раза в 12 месяцев. Если домохозяйство уже получало аналогичную поддержку от Эстонского совета по делам беженцев или другой организации, с момента его получения должно пройти минимум год.