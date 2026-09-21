0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут получить до 43 тыс. грн на восстановление дохода

Личные финансы
126
Финансовая помощь
Финансовая помощь
Украинцы, пострадавшие в результате войны и имеющие низкий доход, могут получить до 43 тыс. грн на запуск или возобновление собственного дела. Программу экстренной поддержки для защиты семейного дохода реализует Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine).
Пособие предоставляют на развитие мелкой деятельности и самозанятости — от сельского хозяйства и животноводства до производства продуктов и предоставления бытовых услуг.

Кто может получить пособие

Прием заявок открыт для территорий, расположенных в 25 км и далее от линии боевых действий, в следующих районах:
  • Запорожский район Запорожской области;
  • Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;
  • Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области;
  • Великоалександровской общине Бериславского района Херсонской области.
Программа рассчитана на социально-экономически уязвимые домохозяйства ВПЛ или местных жителей с низким доходом, пострадавших из-за военного конфликта.
Для участия необходимо иметь по меньшей мере один из документов, подтверждающих последствия войны или соответствующий статус. В частности, это может быть:
  • справка ВПЛ, если человек переместился более 6 месяцев назад;
  • медицинская справка о ранениях или психологических травмах из-за боевых действий;
  • подтверждение потери члена домохозяйства в результате боевых действий;
  • справка об инвалидности вследствие войны;
  • акт о поврежденном или разрушенном имуществе;
  • подтверждение проживания в населенном пункте из перечня территорий, где ведутся или велись боевые действия.
Читайте также
Кроме того, домохозяйство должно относиться по меньшей мере к одной категории уязвимости. В частности, речь идет о семьях:
  • с тремя и более детьми младше 18 лет;
  • с беременными женщинами и детьми младше 2 лет;
  • с детьми до 18 лет, где есть только один взрослый;
  • с людьми с инвалидностью 1 или 2 группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями или потребностью в дорогостоящем лечении и уходе;
  • которые состоят только из людей от 60 лет;
  • где все члены в возрасте 18−49 лет безработные;
  • в состав которых входят ветераны войны, завершившие военную службу;
  • молодых домохозяйств в возрасте до 24 лет;
  • где по меньшей мере один член семьи в возрасте 50−59 лет безработный.
Все указанные уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами.

На что можно получить до 43 тыс. грн.

Размер поддержки зависит от выбранного вида деятельности:
  • птицеводство — 31 тыс. грн;
  • разведение коров и производство молочной продукции — 43 тыс. грн;
  • тепличное хозяйство — 43 тыс. грн;
  • разведение свиней — 32 тыс. грн;
  • разведение коз, овец, нутрий и кроликов — 30 тыс. грн;
  • пчеловодство — 30 тыс. грн;
  • растениеводство в открытом грунте — 32 тыс. грн;
  • производство хлебобулочных, кондитерских изделий и полуфабрикатов, переработка продуктов — 43 тыс. грн;
  • предоставление услуг, в частности, шитья, рукоделия, строительных, бытовых и бьюти-услуг — 43 тыс. грн.
В заявке следует выбирать тот вид или виды деятельности, которые, по плану заявителя, будут приносить доход в течение следующих 3−6 месяцев.
Денежные средства можно тратить на различные комбинации товаров и услуг, в частности их доставку и монтаж.
Место для вашей рекламы

Какие расходы покрывает программа

Пособие можно использовать, в частности, на:
  • приобретение крупного и мелкого рогатого скота;
  • покупку птицы;
  • оборудование для выращивания птицы;
  • оборудование для производства мяса и молока;
  • оборудование и сырье для пчеловодства;
  • приобретение пчелиных семей и ульев;
  • ветеринарные услуги;
  • оборудование и инструменты по переработке пищевых продуктов;
  • сырье для изготовления продукции и услуг;
  • прочие расходы — по согласованию с Эстонским советом по делам беженцев.
Читайте также
В то же время, денежные средства нельзя использовать на приобретение средств производства, связанных с повышенным риском хранения и использования, в частности химикатов и топливных материалов. Также запрещено направлять пособие на погашение долгов, аренду или ремонт жилья, уплату налогов и других платежей.
Важно: такое пособие можно получить не чаще одного раза в 12 месяцев. Если домохозяйство уже получало аналогичную поддержку от Эстонского совета по делам беженцев или другой организации, с момента его получения должно пройти минимум год.
Подать заявку можно по форме программы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Финансовая помощьВПЛПереселенцыДоходы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems