ВПЛ могут получить до 88 тыс. грн — каковы условия Сегодня 13:00 — Личные финансы Деньги на учебу

До 88 000 грн могут получить внутренне перемещенные лица во Львовской области для профессионального обучения или переквалификации. Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» открыла конкурс микрогрантов в рамках проекта «От навыков к успеху».

Программа направлена ​​на ВПЛ, которые проживают во Львовской области и хотят получить новую профессию, пройти обучение для трудоустройства или повысить свою экономическую самостоятельность.

Что покрывает грант

Максимальный объем поддержки для одного участника составляет 88 000 грн. Сумма зависит от стоимости выбранного обучения и может включать оплату образовательных услуг и, при необходимости, единовременное пособие на логистические расходы.

Организация будет перечислять средства за обучение в два этапа: 50% до начала, остальные 50% — после завершения курса и получения подтверждающих документов.

Для участников при необходимости предусмотрено также единовременное пособие до 13 000 грн на транспорт, проживание и другие логистические расходы, связанные с очной учебой за пределами населенного пункта проживания.

При этом общая сумма поддержки, включая логистические расходы, не может превышать 88 000 грн. Стоимость выбранного обучения должна соответствовать рыночной, экономически обоснованной и учитывать содержание, продолжительность и формат курса, а также квалификацию преподавателя или тренера.

Кто может участвовать

В программе могут принимать участие физические лица, которые:

имеют статус ВПЛ;

проживают во Львовской области после 24 февраля 2022 года;

не ведут предпринимательскую деятельность;

готовы предоставить документы, подтверждающие статус и другую необходимую информацию;

подадут заявку с описанием цели и мотивации к обучению;

готовы пройти полный курс обучения или переквалификации продолжительностью не более 6 месяцев.

Участник самостоятельно выбирает учебное заведение. Обучение может проходить онлайн или оффлайн.

Курс должен быть направлен на получение или развитие профессиональных компетентностей, необходимых для трудоустройства или экономической деятельности.

Не финансируются курсы иностранных языков, базовой компьютерной грамотности, эзотерических и псевдонаучных практик. Также не оплачиваются курсы вождения, за исключением случаев, когда дополнительная категория или повышение квалификации необходимы для трудоустройства.

Как подать заявку

Отбор будет проходить в два этапа. Заявителей, которые будут отвечать основным требованиям, будут приглашены на собеседование.

до 18 сентября 2026 года. От одного домохозяйства можно подать только одну заявку. Подать заявку на участие в конкурсе следуетОт одного домохозяйства можно подать только одну заявку.