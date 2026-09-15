Когда киевлянам перечислят деньги за неиспользованные поездки по старым тарифам: названы сроки Сегодня 11:02 — Личные финансы Если на карте осталось 10 поездок по старому тарифу по 6,5 грн, на Кошелек зачислят 65 грн

В понедельник, 14 сентября, истек срок действия поездок в киевском коммунальном транспорте, которые пассажиры успели приобрести к повышению тарифов. Пассажирам, не успевшим использовать все поездки, автоматически вернут их стоимость. В течение этой недели деньги будут зачислены на Кошелек транспортной карты в приложении «Киев Цифровой».

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«В течение этой недели средства за неиспользованные поездки по старым тарифам автоматически перечислят на Кошелек транспортной карты в приложении Киев Цифровой. Речь идет о поездках, приобретенных по старым тарифам, которые остались на транспортной карте после перехода на новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева», — говорится в сообщении.

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Как пояснили в приложении, если до 14 сентября (включительно) пассажир не успел использовать все поездки, приобретенные по старым тарифам, в течение недели их стоимость перечислят на баланс транспортной карты, то есть в раздел «Мой Кошелек».

К примеру, если на карте осталось 10 поездок по старому тарифу по 6,5 грн, на Кошелек зачислят 65 грн. За эти деньги можно будет оплачивать поездки по актуальным тарифам.

Сколько стоит поездка по новым тарифам

Стоимость одной поездки в зависимости от количества приобретенных составляет:

1−9 поездок — 30 грн;

10−19 поездок — 28,9 грн;

20−29 поездок — 27,8 грн;

30−39 поездок — 26,6 грн;

40−49 поездок — 25,5 грн;

50 поездок — 25 грн.

Как оплатить проезд деньгами из Кошелька

Чтобы воспользоваться средствами на Кошельке в приложении «Киев Цифровой», нужно:

Открыть раздел «Транспортная карта». Выбрать нужную карту. Нажать «Мой Кошелек» → «Купить поездки».

Оплачивать проезд деньгами из Кошелька можно также через валидатор, если пассажир пользуется пластиковой или цифровой транспортной картой.

Если на карте нет доступных поездок, валидатор спишет деньги из Кошелька. В таком случае стоимость одной поездки составит 30 грн.

Напомним, стоимость проезда в муниципальном транспорте Киева выросла до 30 гривен с 15 июля. При покупке сразу 50 поездок цена одной составляет 25 гривен, а безлимитный месячный проездной стоит 3656 гривен.