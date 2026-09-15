Новый Трудовой кодекс: профсоюзы назвали риски для работников Сегодня 08:03 — Личные финансы Отдельные положения проекта могут привести к сужению действующих трудовых гарантий

Федерация профсоюзов Украины заявила о рисках для наемных работников, которые содержит повторно внесенный в Верховную Раду проект Трудового кодекса № 16010.

Как заявил заместитель председателя ФПУ Игорь Москаленко, правительство представляет документ как основу для достойных условий труда, гибких трудовых отношений и приближения украинского законодательства к европейским нормам. В ФПУ считают, что отдельные положения проекта могут привести к сужению действующих гарантий.

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Договорные отношения могут усилить позиции работодателя

В ФПУ отмечают, что договорное регулирование трудовых отношений работает эффективно только при равенстве сторон. Работник, который ищет работу, обычно не имеет возможности самостоятельно определять условия контракта наравне с работодателем.

Поэтому если законодательные гарантии заменяют договоренностью сторон, это, по мнению профсоюзов, может ослабить позиции работника.

Гибкие формы занятости

Правительство отмечает, что новый Трудовой кодекс должен расширить возможности для совмещения работы с семейными обязанностями. В то же время в ФПУ обращают внимание, что по сравнению с действующим законодательством, проект сужает круг работников, которые могут претендовать на надомную или дистанционную работу.

Кроме того, профсоюзы указывают на возможное уменьшение гарантий по привлечению к ночным и сверхурочным работам, а также командировок. По их мнению, это может негативно повлиять на родителей с маленькими детьми, людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за родственниками.

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В ФПУ также считают, что предложенная «гибкость» может упростить для работодателей процедуру увольнения работников.

Профсоюзы могут потерять часть влияния

По оценке ФПУ, несмотря на заявления об усилении социального диалога, проект позволяет работодателям принимать локальные нормативные акты без согласования с профсоюзом.

Также обязательное согласие профсоюза на увольнение планируется заменить формальными консультациями. В то же время отменяется действующий механизм, с помощью которого профсоюз может инициировать увольнение руководителя, нарушающего трудовое законодательство.

Зарплата без привязки к норме

Профсоюзы согласны с тем, что заработная плата должна быть результатом труда, а не только формальной выплатой. В то же время в ФПУ обращают внимание на отсутствие в проекте привязки минимальной заработной платы к средней зарплате в отрасли на уровне не менее 50%.

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По словам представителей ФПУ, такая норма предусмотрена Директивой ЕС 2022/2041. Поэтому, по их мнению, заявления о достойной оплате труда должны быть подкреплены конкретными законодательными положениями.

Какие изменения могут повлиять на социальные гарантии

В ФПУ заявляют, что проект предусматривает ряд изменений, которые могут усугубить положение работников. Среди них:

сокращение социального отпуска с 10 до 7 дней (и с 17 до 10 дней при наличии нескольких оснований);

увеличение максимальной продолжительности разрешенных сверхурочных работ до 180−250 часов в год вместо нынешних 120 часов;

расширение категорий работников, которые могут привлекать к ночным и сверхурочным работам и командировкам по инициативе работодателя, без обязательного согласия работника.

Профсоюзы также указывают на риски гарантий в сфере охраны труда женщин.

Принципиальные замечания ФПУ не учли

В Министерстве экономики называют документ результатом почти двухлетней совместной работы с профсоюзами, работодателями и международными партнерами.

В ФПУ подтверждают, что в течение этого периода давали многочисленные замечания, а в предыдущую редакцию проекта № 14386 сформулировали принципиальные «красные линии». В новой редакции № 16010 эти позиции не учли.

Кроме того, 2 сентября правительство повторно направило документ в парламент по специальной процедуре, применяемой в условиях военного положения. В ФПУ утверждают, что это произошло без полноценного согласования с профсоюзной стороной.

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Новая редакция, по оценке профсоюзов, частично учла технические комментарии экспертов Международного бюро труда Международной организации труда.

В Федерации профсоюзов подчеркивают, что не против трудовой реформы как таковой. Но реформа не может проводиться за счет сужения прав и гарантий наемных работников или установления монополии работодателя в регулировании трудовых отношений.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса Украины. Документ должен заменить действующий Кодекс законов о труде и обновить правила трудовых отношений в соответствии с современными потребностями украинской экономики и европейскими стандартами.