Как зарплаты «в конвертах» обрекают украинцев на мизерные пенсии Сегодня 16:03 — Личные финансы Зарплаты "в конвертах"

Зарплата «в конверте» позволяет работнику получить больше денег сейчас, но в то же время уменьшает налоговые поступления и может повлиять на его будущую пенсию. Со ссылкой на ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» рассказываем, что это значит и как украинцы теряют пенсии из-за теневых зарплат.

Сколько государство теряет из-за «конвертов»

Теневая экономика остается значительным источником потерь для государственных финансов. По данным главы профильного Комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, объем выплат неофициально трудоустроенным работникам и доплат «в конвертах» вырос до 280−540 млрд грн в год.

По исследованиям CASE Украина и Экономической экспертной платформы, ежегодные потери государственного бюджета из-за недополученных НДФЛ, военного сбора и ЕСВ составляют от 200 до 265 млрд грн.

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Больше всего случаев выплат «в конвертах», по данным ГНС, традиционно фиксируют в торговле, сфере услуг, общественном питании и строительстве. Там официальные доходы часто существенно отличаются от реальных.

По данным рекрутинговых платформ, фактическая рыночная зарплата в Украине по меньшей мере на 23% выше показателей официальной статистики. В 2026 году эту разницу ГНС учитывает во время риск-ориентированного контроля.

Как неофициальная зарплата влияет на будущую пенсию

Работник, получающий минимальную зарплату официально, а остальное — наличными, может считать, что таким образом получает больше денег сейчас. Однако это оказывает непосредственное влияние на его социальные гарантии в будущем.

Пенсионная система Украины работает по солидарному принципу. Размер будущей пенсии зависит от страхового стажа и коэффициента заработка — соотношение официальной зарплаты человека к средней зарплате по стране.

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Если работодатель официально показывает только минимальную зарплату, коэффициент заработка работника будет ниже, что повлияет на размер будущей пенсии.

Отдельной проблемой может стать оформление на неполное рабочее время. Например, работника оформляют на 0,5 или 0,25 ставки, а остальное выплачивают наличными.

Чтобы один месяц работы полностью отнесли к страховому стажу, за работника должен быть уплачен минимальный страховой взнос ЕСВ — 22% от минимальной заработной платы.

Здесь возможны два разных варианта:

Основное место работы. Если человек официально работает на полставки по основному месту работы, работодатель должен доплатить ЕСВ до минимального уровня. В таком случае страховой стаж засчитывается как полный месяц. Совместительство или работа без декларирования. Если работник работает на полставки по совместительству или получает всю зарплату «в конверте», сумма ЕСВ автоматически уменьшается вдвое или вообще не уплачивается.

В результате, за один календарный год такой работы без уплаты минимального взноса человек может получить только 6 месяцев страхового стажа или не получить его вообще.

То есть для накопления одного года стажа за работы на полставки по совместительству может понадобиться два фактических года работы. За 10 лет такого оформления можно лишиться 5 лет страхового стажа.

Какие последствия ожидают бизнес и что предлагает государство

Специалисты отмечают, что Государственная налоговая служба располагает цифровыми инструментами для выявления компаний, где работникам выплачивают зарплаты ниже средних показателей в отрасли. Риск-ориентированный мониторинг позволяет определять таких работодателей.

Среди возможных последствий для бизнеса:

потеря статуса критически важного предприятия;

отмена бронирования работников;

назначение внеплановых налоговых проверок.

В то же время, для компаний, которые соблюдают налоговую дисциплину, действует «Клуб белого бизнеса». По состоянию на сентябрь 2026 года в соответствующий перечень входят 9706 субъектов хозяйствования — 9132 юридических лица и 574 ФЛП.

Компании, которые отвечают установленным критериям, в том числе выплачивают официальные зарплаты и обеспечивают надлежащий уровень налоговой нагрузки, получают следующие преференции: