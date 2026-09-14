Как не остаться с маленькой пенсией: что можно сделать уже сейчас Сегодня 09:50 — Личные финансы Как не остаться с маленькой пенсией

Размер пенсии зависит не только от государства, но и от конкретных действий самого человека. Есть несколько законных способов повлиять на сумму выплат уже сейчас. Некоторые из них занимают всего несколько минут в смартфоне.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения «Виннер партнерс», арбитражный управляющий Сергей Литвиненко. По его словам, пенсия в Украине рассчитывается не произвольно, а по четкой формуле, так что каждый может сознательно на нее влиять.

Из чего состоит пенсия и почему это важно знать

Украинская солидарная система базируется на трех показателях:

продолжительность официального страхового стажа;

индивидуальный коэффициент заработной платы, из которой уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ);

средняя заработная плата в Украине за три года.

Меняя первые два параметра, человек оказывает непосредственное влияние на итоговый размер выплат. Поэтому специалисты советуют не ждать пенсионного возраста, а проверить свои данные заблаговременно.

Первый шаг: проверить, весь ли стаж уже учтен

Прежде чем что-либо докупать или оптимизировать, стоит зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Там можно увидеть:

сколько страхового стажа уже засчитано;

какая заработная плата учтена для расчета коэффициента;

есть ли периоды работы, выпавшие из реестра.

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сли каких-то месяцев или лет не хватает, это еще не повод паниковать. Часто проблема в том, что данные просто не попали в электронный реестр, а не в том, что стажа действительно не было.

Стаж до 2004 года: почему бумажная трудовая книжка до сих пор важна

Реестр застрахованных лиц ПФУ ведет учет стажа в основном с 2004 года. Все, что было раньше, подтверждается бумажной трудовой книжкой.

Сергей Литвиненко обращает внимание: сканирование и загрузка трудовой книжки через портал ПФУ позволяет гарантированно сохранить эти данные. Если оригинал документа будет потерян или поврежден, подтвердить стаж станет значительно сложнее.

Бумажная трудовая книжка до сих пор важна

Официальная зарплата важна не менее, чем стаж

Некоторые ошибочно полагают, что главное для пенсии, это просто отработать нужное количество лет. На самом деле имеет значение именно официальный доход, с которого уплачивались взносы.

«Представим двух человек с одинаковым стажем в 30 лет. Один получал официальную зарплату полностью, другой, значительную часть „в конверте“. Даже при одинаковом количестве отработанных лет их пенсии будут существенно отличаться, потому что у второго коэффициент заработка окажется значительно ниже», — отметил юрист.

Сколько стажа нужно для пенсии в 60 лет

Требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 лет постепенно растут и зависят от года рождения человека. Если стажа не хватает, есть два выхода: продолжать официально работать или использовать механизм добровольной уплаты взносов.

Как докупить стаж и сколько это стоит

С 2021 года в Украине действует механизм добровольной уплаты страховых взносов. Он доступен лицам старше 16 лет и имеет два варианта применения, отмечает Литвиненко.

Текущий период. Чтобы зачислить полный месяц стажа, уже сейчас нужно уплатить минимальный страховой взнос, это 22% от минимальной заработной платы.

«Сделать это можно за несколько кликов через личный кабинет на портале ПФУ, причем не только за себя, но и за родственников, например, за родителей или мужа или жену», — говорит адвокат.

Прошлые периоды. Если стажа не хватает годами, начиная с 2004-го, его можно докупить разово, заключив договор с налоговой службой. Здесь действует другое правило: за каждый месяц прошедшего периода придется уплатить двойной минимальный ЕСВ.

Кому действительно следует докупать стаж

Это решение не для всех одинаково выгодно. Имеет смысл докупать стаж, если:

до необходимого минимума не хватает лишь нескольких месяцев;

человек планирует выйти на пенсию раньше запланированного;

официальной работы пока нет, а стаж нужно сохранять.

Кому стоит докупать стаж

«Если же до пенсии еще далеко, часто выгоднее не докупать прошлые периоды сразу, а делать регулярные добровольные взносы за текущие месяцы. Они обходятся вдвое дешевле докупки задним числом», — отметил юрист.

Скрытый инструмент: как «вычеркнуть» невыгодные годы

В законе о пенсионном страховании есть норма, о которой знают далеко не все. При расчете пенсии можно исключить с учета до 60 месяцев с самыми низкими доходами подряд, если это не превышает 10% от общего стажа, объясняет Сергей Литвиненко.

Простыми словами: если в определенный период человек получал мало или вообще не работал официально, эти невыгодные месяцы можно убрать из формулы. Это повышает средний коэффициент заработка и соответственно итоговую пенсию.

«Работающие пенсионеры могут обращаться за такой оптимизацией повторно. В то же время, по закону ПФУ не имеет права уменьшить уже назначенную выплату, даже если новый перерасчет вдруг окажется менее выгодным», — добавил он.

Сколько добавляет отсрочка выхода на пенсию

Если у человека после 60 лет уже есть нужный стаж, но он сознательно не обращается за пенсией и продолжает работать, размер будущей выплаты растет.

За каждый полнолуние отсрочки в течение первых пяти лет пенсия увеличивается на 0,5%, это до 6% за год. Если отсрочка длится дольше пяти лет, прибавка на каждый последующий месяц растет до 0,75 %.

На практике это выглядит так:

год отсрочки прибавляет около 6% к размеру пенсии;

два года, уже примерно 12%;

пять лет дают ориентировочно 30% прибавки к основной сумме.

«Речь идет именно о повышении базового размера пенсии, а не об отдельной единовременной выплате», — резюмирует Литвиненко.

Что может, напротив, уменьшить будущую пенсию

Наряду со способами увеличить выплаты следует помнить и о рисках. На размер пенсии негативно влияют:

работа без официального оформления;

зарплата, из которой не уплачивается ЕСВ;

периоды, не подтвержденные никакими документами;

длительные перерывы без страховых взносов;

ошибки в персональных данных в реестре ПФУ.

Что может уменьшит будущую пенсию

Негосударственные фонды как дополнительная подушка

Кроме государственной солидарной системы существует еще один путь позаботиться о старости. Это негосударственное пенсионное обеспечение и программа накопительного страхования жизни.

«Такие инструменты работают параллельно с государственной пенсией. Человек самостоятельно формирует сбережения и впоследствии получает дополнительные выплаты, никак не зависящие от перерасчетов ПФУ», — говорится в комментарии юриста.

Что сделать уже сегодня

Литвиненко резюмирует: откладывать проверку пенсионных данных не стоит, ведь исправить ошибки проще, пока до пенсии еще есть время. Алгоритм действий выглядит так: