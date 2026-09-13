Могут ли заставить покупателя заплатить за разбитый товар в магазине

Статья 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусматривает право человека свободно выбирать продукцию и способ ее оплаты. В то же время, продавец не может заставлять человека покупать поврежденный, некачественный или ненужный ему товар.
Если работники магазина считают, что повреждение произошло по вине покупателя, они должны сначала это доказать.
Самостоятельно взимать деньги за испорченный товар сотрудники магазина не могут. В то же время они имеют право зафиксировать факт повреждения имущества.
Решение о возмещении стоимости поврежденного или уничтоженного товара принимается в судебном порядке.
Ранее Finance.ua писал, что акционная цена не всегда означает только экономию. В определенных условиях полученная скидка может считаться доходом и облагаться налогом. Решающее то, кому именно и на каких условиях ее предоставили.