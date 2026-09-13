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Могут ли заставить покупателя заплатить за разбитый товар в магазине

Личные финансы
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Тележка в супермаркете
Тележка в супермаркете
Если вы случайно разбили или повредили товар в магазине, работники магазина не могут требовать от вас оплаты.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Могут ли работники магазина требовать деньги за случайно поврежденный товар

Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины риск случайного уничтожения или повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено договором или законом.
До момента покупки товар остается собственностью магазина, поэтому заставлять потребителя оплачивать случайно поврежденный или разбитый товар нельзя.
Статья 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» предусматривает право человека свободно выбирать продукцию и способ ее оплаты. В то же время, продавец не может заставлять человека покупать поврежденный, некачественный или ненужный ему товар.
Если работники магазина считают, что повреждение произошло по вине покупателя, они должны сначала это доказать.
Самостоятельно взимать деньги за испорченный товар сотрудники магазина не могут. В то же время они имеют право зафиксировать факт повреждения имущества.
Решение о возмещении стоимости поврежденного или уничтоженного товара принимается в судебном порядке.
Ранее Finance.ua писал, что акционная цена не всегда означает только экономию. В определенных условиях полученная скидка может считаться доходом и облагаться налогом. Решающее то, кому именно и на каких условиях ее предоставили.
По материалам:
Finance.ua
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