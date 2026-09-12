Когда покупателю придется платить налог за скидку на товар Сегодня 13:13 — Личные финансы Онлайн-покупки, Фото: magnific

Акционная цена не всегда означает только экономию. В определенных условиях полученная скидка может считаться доходом и облагаться налогом. Решающее то, кому именно и на каких условиях ее предоставили.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Когда за скидку придется заплатить налоги

Если магазин установил одинаковую скидку для всех или определенной категории покупателей на одинаковых условиях, она не считается доходом и не облагается налогом.

Речь идет, в частности, о сезонных распродажах, акциях, а также предложениях для всех владельцев дисконтных карточек, которые могут воспользоваться скидкой при определенных условиях.

Однако, если компания устанавливает более низкую цену индивидуально для конкретного покупателя, сумма скидки считается дополнительным благом. Такой доход облагается НДФЛ — 18% и военным сбором — 5%.

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То есть налоги начисляются не на всю стоимость товара, а именно на сумму полученной персональной скидки.

К примеру, товар стоит 10 тыс. грн, но магазин в рамках общей акции продает его всем покупателям за 8 тыс. грн. Экономия в 2 тыс. грн в таком случае не является налогооблагаемым доходом.

Если же товар за 8 тыс. грн продают только конкретному покупателю, разница в 2 тыс. грн считается его дополнительным благом и подлежит налогообложению.

Нужно ли покупателю платить или декларировать

Если персональную скидку предоставляет юридическое лицо, то она выполняет функции налогового агента: начисляет, удерживает и уплачивает в бюджет надлежащие налоги.