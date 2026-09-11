Как экономить электроэнергию при использовании популярнейших бытовых приборов
- Потребление (кВт·ч) = мощность (кВт) x время работы (ч);
- Стоимость = потребление x тариф (грн/кВт·ч).
|Прибор (мощность)
|Стоимость часа работы (грн)
|Электроплита (5 кВт)
|21,6 грн
|Кондиционер (2,5 кВт)
|10, 8 грн
|Стиральная машина (0,7 кВт)
|3 грн
|Бойлер (2 кВт)
|8,64 грн
|Электрочайник (2 кВт)
|8,64 грн
|Микроволновка (1,5 кВт)
|6,48 грн
|Пылесос (1,8 кВт)
|7,77 грн
|Утюг (2,2 кВт)
|9,5 грн
|Холодильник (0,5 кВт)
|2,16 грн
Как экономить электроэнергию
- полностью выключайте приборы из розетки после завершения использования, ведь техника в режиме ожидания также может потреблять электроэнергию;
- замените традиционные лампы накаливания на светодиодные — они потребляют в 6−8 раз меньше электроэнергии и имеют более длительный срок службы;
- используйте таймеры, реле, регуляторы напряжения или розетки с автоматическим отключением для оптимизации работы приборов;
- при покупке новой техники выбирайте энергоэффективные модели с высоким классом энергопотребления.
- Электроплита. Во время приготовления пищи накрывайте кастрюли крышками, ведь это позволяет быстрее нагреть блюда и снизить расход электроэнергии. Также следует использовать соответствующий размер посуды и не включать плиту на максимальную мощность без необходимости.
- Кондиционер. Для эффективной работы используйте энергосберегающие режимы, не устанавливайте слишком низкую температуру и регулярно очищайте фильтры. Загрязненные фильтры заставляют работать интенсивнее и тратить больше электроэнергии.
- Стиральная машина. Запустите стирку при полной загрузке барабана и выбирайте режимы с более низкой температурой, если это позволяет тип ткани. Нагрев воды является одним из наиболее энергозатратных этапов работы стиральной машины.
- Бойлер. Оптимизируйте график нагрева воды в соответствии с собственными потребностями: используйте таймеры, устанавливайте комфортную температуру и избегайте постоянного поддержания максимального нагрева.
- Электрочайник. Наливайте только необходимое количество воды для использования. Если горячая вода нужна в течение дня, храните ее в термосе, чтобы не кипятить повторно.
- Пылесос. Регулярно очищайте фильтры и следите за состоянием прибора. Чистый фильтр позволяет пылесосу работать более эффективно и потреблять меньше энергии.
- Утюг. Используйте соответствующие температурные режимы для различных типов тканей и по возможности гладьте больше количество вещей за один раз, чтобы избежать частого нагревания прибора.
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