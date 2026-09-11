Как экономить электроэнергию при использовании популярнейших бытовых приборов Сегодня 19:00 — Личные финансы Как экономить электроэнергию при использовании популярнейших бытовых приборов

Если узнать, сколько электроэнергии потребляют ваши приборы и по какому тарифу вы ее оплачиваете, можно посчитать, сколько стоит час, день или месяц работы каждого из них.

Мы расскажем , как произвести эти расчеты самостоятельно. За основу возьмем стандартный тариф потребления электроэнергии — 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Узнать, сколько электроэнергии потребляет прибор, помогут следующие формулы:

Потребление (кВт·ч) = мощность (кВт) x время работы (ч); Стоимость = потребление x тариф (грн/кВт·ч).

Посчитаем по этой формуле стоимость работы для нескольких популярных электроприборов. Например, для кондиционера мощностью 2,5 кВт час работы будет стоить 10,8 грн. Если пользоваться кондиционером 4 часа в день, то сумма будет составлять 43,2 грн. Если же использовать кондиционер ежедневно по 4 часа в течение месяца (30 дней), придется заплатить 1296 грн.

бойлер, мощность 2 кВт·ч. Час работы такого водонагревателя стоит 8,64 грн. Сутки — 207,36 грн. За месяц (при условии, что бойлер не работал непрерывно и потребил 200 кВт·ч) придется заплатить 864 грн. Для стиральной машины мощностью 0,7 кВт·ч час работы будет стоить 3 грн. Одна стирка в день в стандартном режиме продолжительностью 2 часа стоит 6 грн. Если включать по одной стирке каждый день в течение месяца, за 60 часов работы стиральной машины вы заплатите 259 грн. Другой пример —Час работы такого водонагревателя стоит 8,64 грн. Сутки — 207,36 грн. За месяц (при условии, что бойлер не работал непрерывно и потребил 200 кВт·ч) придется заплатить 864 грн. Для стиральной машины мощностью 0,7 кВт·ч час работы будет стоить 3 грн. Одна стирка в день в стандартном режиме продолжительностью 2 часа стоит 6 грн. Если включать по одной стирке каждый день в течение месяца, за 60 часов работы стиральной машины вы заплатите 259 грн.

Для электрочайника расчеты несколько сложнее, ведь время закипания зависит от того, сколько воды набрано в прибор. К примеру, 1,5 л воды закипает примерно за 5 минут, то есть 0,083 часа. Если мощность чайника 2 кВт, то через 0,083 часа он будет потреблять 0,166 кВт·ч. Стоимость такого кипячения составляет 0,72 грн. Если же греть меньше воды, то расходы будут еще меньше. Однако из-за того, что электрочайник обычно часто используется в быту, ежемесячное потребление может достигать 50 кВт·ч.

В таком случае, за месяц пользования чайником потребитель платит 216 грн.

Чтобы понять стоимость работы бытовой техники в своем доме, найдите мощность вашего электроприбора (на корпусе или в инструкции), посчитайте, сколько времени вы используете, а затем подставьте эти данные в формулу.

В то же время учитывайте, какой у вас счетчик и какой тариф актуален для вашего дома. Такие действия можно повторить с каждым электроприбором и узнать, как именно формируется ваша платежка за электроэнергию и за какие устройства вы платите больше всего.

Прибор (мощность) Стоимость часа работы (грн) Электроплита (5 кВт) 21,6 грн Кондиционер (2,5 кВт) 10, 8 грн Стиральная машина (0,7 кВт) 3 грн Бойлер (2 кВт) 8,64 грн Электрочайник (2 кВт) 8,64 грн Микроволновка (1,5 кВт) 6,48 грн Пылесос (1,8 кВт) 7,77 грн Утюг (2,2 кВт) 9,5 грн Холодильник (0,5 кВт) 2,16 грн

Как экономить электроэнергию

Сократить расходы на электроэнергию можно без кардинальных изменений в повседневной жизни. Достаточно пересмотреть свои привычки, эффективнее использовать бытовую технику и обращать внимание на простые правила энергосбережения.

полностью выключайте приборы из розетки после завершения использования, ведь техника в режиме ожидания также может потреблять электроэнергию;

замените традиционные лампы накаливания на светодиодные — они потребляют в 6−8 раз меньше электроэнергии и имеют более длительный срок службы;

используйте таймеры, реле, регуляторы напряжения или розетки с автоматическим отключением для оптимизации работы приборов;

при покупке новой техники выбирайте энергоэффективные модели с высоким классом энергопотребления.

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Одновременно экономнее использовать электроэнергию поможет понимание особенностей работы каждого бытового прибора. Вот несколько практических советов:

Электроплита. Во время приготовления пищи накрывайте кастрюли крышками, ведь это позволяет быстрее нагреть блюда и снизить расход электроэнергии. Также следует использовать соответствующий размер посуды и не включать плиту на максимальную мощность без необходимости.

Во время приготовления пищи накрывайте кастрюли крышками, ведь это позволяет быстрее нагреть блюда и снизить расход электроэнергии. Также следует использовать соответствующий размер посуды и не включать плиту на максимальную мощность без необходимости. Кондиционер. Для эффективной работы используйте энергосберегающие режимы, не устанавливайте слишком низкую температуру и регулярно очищайте фильтры. Загрязненные фильтры заставляют работать интенсивнее и тратить больше электроэнергии.

Для эффективной работы используйте энергосберегающие режимы, не устанавливайте слишком низкую температуру и регулярно очищайте фильтры. Загрязненные фильтры заставляют работать интенсивнее и тратить больше электроэнергии. Стиральная машина. Запустите стирку при полной загрузке барабана и выбирайте режимы с более низкой температурой, если это позволяет тип ткани. Нагрев воды является одним из наиболее энергозатратных этапов работы стиральной машины.

Запустите стирку при полной загрузке барабана и выбирайте режимы с более низкой температурой, если это позволяет тип ткани. Нагрев воды является одним из наиболее энергозатратных этапов работы стиральной машины. Бойлер. Оптимизируйте график нагрева воды в соответствии с собственными потребностями: используйте таймеры, устанавливайте комфортную температуру и избегайте постоянного поддержания максимального нагрева.

Оптимизируйте график нагрева воды в соответствии с собственными потребностями: используйте таймеры, устанавливайте комфортную температуру и избегайте постоянного поддержания максимального нагрева. Электрочайник . Наливайте только необходимое количество воды для использования. Если горячая вода нужна в течение дня, храните ее в термосе, чтобы не кипятить повторно.

. Наливайте только необходимое количество воды для использования. Если горячая вода нужна в течение дня, храните ее в термосе, чтобы не кипятить повторно. Пылесос. Регулярно очищайте фильтры и следите за состоянием прибора. Чистый фильтр позволяет пылесосу работать более эффективно и потреблять меньше энергии.

Регулярно очищайте фильтры и следите за состоянием прибора. Чистый фильтр позволяет пылесосу работать более эффективно и потреблять меньше энергии. Утюг. Используйте соответствующие температурные режимы для различных типов тканей и по возможности гладьте больше количество вещей за один раз, чтобы избежать частого нагревания прибора.

Даже небольшие изменения в ежедневных привычках могут заметно повлиять на объем потребления электроэнергии и сумму в ежемесячной платежке. Помимо экономии собственных средств ответственное использование электроэнергии имеет важное значение для стабильности украинской энергосистемы, которая продолжает работать в условиях значительной нагрузки из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.