Военнообязанных будут автоматически исключать из воинского учета после достижения предельного возраста Сегодня 16:26 — Личные финансы Лично обращаться в ТЦК и СП больше не нужно

Военнообязанных и резервистов, достигших предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически исключать из воинского учета в реестре Оберег. Лично обращаться в ТЦК и СП для этого больше не нужно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Кого будут автоматически исключать из воинского учета

Предельный возраст пребывания в запасе зависит от воинского звания:

60 лет — для большинства военнообязанных и резервистов;

65 лет — для лиц, имеющих звание высшего офицерского состава.

К высшему офицерскому составу относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал, а среди корабельных званий — коммодор, контрадмирал, вицеадмирал и адмирал.

Как происходит автоматическое исключение из воинского учета

Ежедневно реестр Оберег автоматически проверяет данные военнообязанных и резервистов — в частности, дату рождения и воинское звание.

Если человек достиг предельного возраста пребывания в запасе — 60 или 65 лет в зависимости от воинского звания — и в реестре есть данные о его звании, его автоматически исключают из воинского учета.

Если на данный момент у человека отсрочка или бронирование, они автоматически отменяются, ведь после исключения из воинского учета больше не нужны.

Как узнать, что вас исключили из воинского учета

Резерв+ пришлет уведомление об изменении статуса.

После этого обновите военно-учетный документ в приложении — в резерве ID появится статус «Исключен».

Что делать, если предельный возраст уже наступил, а статус не изменился

Если вам исполнилось 60 лет, а для высшего офицерского состава — 65 лет, но в Резерв+ до сих пор отображается статус «На учете»:

повторно авторизуйтесь в приложении;

обновите военно-учетный документ.

Если статус не изменился, обратитесь в ТЦК и СП. Там нужно будет проверить, правильно ли в реестре Оберег указана ваша дата рождения и воинское звание.

Что будет с нарушениями правил воинского учета

Автоматическое исключение из воинского учета по возрасту не отменяет нарушений, зафиксированных ранее. Если человек нарушил правила воинского учета до достижения предельного возраста, этот вопрос следует урегулировать отдельно даже после исключения из воинского учета.

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Часть штрафов можно оплатить онлайн в «Резерв+». Для этого нужно:

открыть раздел «Штрафы онлайн»;

подать заявление о признании нарушения;

дождаться постановления ТЦК и СП;

уплатить штраф.

Если зафиксировано несколько нарушений, то каждое нужно урегулировать отдельно.

Если онлайн-урегулирование для конкретного нарушения недоступно, обратитесь в ТЦК и СП. В частности, только через ТЦК и СП решается вопрос о неприбытии по мобилизационному распоряжению.