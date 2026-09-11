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Американцы впервые заняли все места в топ-10 самых богатых людей мира

Мир
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Американцы впервые заняли все места в топ-10 самых богатых людей мира
Американцы впервые заняли все места в топ-10 самых богатых людей мира
Французский магнат индустрии предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки самых богатых людей мира, уступив место рейтингу, который теперь полностью состоит из американцев, преимущественно технологических миллиардеров.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Место в первой десятке потерял французский магнат роскоши Бернар Арно, основатель Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), чье состояние опустилось ниже состояния американского инвестора Уоррена Баффета.
Илон Маск с большим отрывом возглавляет список с состоянием $918,8 млрд. За ним следуют предприниматели технологической отрасли, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл. Впервые с момента запуска индекса состояния в 2012 году все десять первых позиций занимают американцы.
Падение состояния Арно особенно заметно с начала года. Состояние 77-летнего миллиардера сократилось на $65 млрд — больше всего среди 500 самых богатых людей мира. Война на Ближнем Востоке сильно ударила по его бизнесу, сократив спрос в таких торговых центрах, как Дубай, на бренды LVMH — от производителей одежды Dior, Louis Vuitton и Tiffany до элитного алкоголя, в частности, шампанского Dom Perignon и коньяка Hennessy. Компания также столкнулась с трудностями в Китае — ключевом для нее рынке, где конфликт из-за торговой марки с местным производителем чая негативно повлиял на продажи.
Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE в пятницу утром на торгах в Париже подорожали на 0,5%. Накануне компания ненадолго уступила L’Oreal SA статусу компании с крупнейшей рыночной капитализацией во Франции.
Тем временем индекс американских акций S&P 500 с начала года вырос на 11%, и в значительной степени этому способствовали технологические компании на фоне спроса, связанного с искусственным интеллектом.
Арно входил в десятку самых богатых людей мира с 22 марта 2017 года, в частности, непродолжительное время занимал первое место, начиная с декабря 2022 года. Он был первым человеком не из Северной Америки — и единственным представителем индустрии потребительских товаров — кому удалось возглавить рейтинг. С тех пор никому не удалось повторить это достижение.
По материалам:
УНН
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