Абрамович проиграл суд ЕС по делу о санкциях

Суд Европейского Союза отклонил иски российского олигарха Романа Абрамовича по поводу его включения в санкционные списки ЕС.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.
Санкции против Абрамовича
После полномасштабного вторжения Совет Европейского Союза заморозил средства бизнесменов, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, которые считаются существенным источником доходов для правительства россии, и запретил им въезд в Европейский Союз или транзит через его территорию.
российский бизнесмен Роман Абрамович подал иски в Суд Европейского Союза, оспаривая включение своего имени в санкционные списки и требуя моральной компенсации. В декабре 2023 и в сентябре 2025 суд отклонил эти иски.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что юристы российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили правительство Великобритании, что он будет обжаловать любые попытки конфисковать 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 3,34 млрд долларов), полученные от продажи футбольного клуба «Челси». По их словам, эти деньги принадлежат самому бизнесмену.