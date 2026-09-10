0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Абрамович проиграл суд ЕС по делу о санкциях

Мир
57
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Суд Европейского Союза отклонил иски российского олигарха Романа Абрамовича по поводу его включения в санкционные списки ЕС.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.

Санкции против Абрамовича

После полномасштабного вторжения Совет Европейского Союза заморозил средства бизнесменов, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, которые считаются существенным источником доходов для правительства россии, и запретил им въезд в Европейский Союз или транзит через его территорию.
российский бизнесмен Роман Абрамович подал иски в Суд Европейского Союза, оспаривая включение своего имени в санкционные списки и требуя моральной компенсации. В декабре 2023 и в сентябре 2025 суд отклонил эти иски.
Читайте также
Впоследствии Совет ЕС принял новые акты, которыми продлил действие санкций сначала до 15 сентября 2025 года, а затем — до 15 марта 2026 года.
В среду, 9 сентября, Суд Европейского Союза отклонил иски Абрамовича, тем самым сохранив его активы под санкциями.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua писал, что юристы российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили правительство Великобритании, что он будет обжаловать любые попытки конфисковать 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 3,34 млрд долларов), полученные от продажи футбольного клуба «Челси». По их словам, эти деньги принадлежат самому бизнесмену.
По материалам:
Європейська правда
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems