Абрамович проиграл суд ЕС по делу о санкциях Сегодня 07:45 — Мир Роман Абрамович

Суд Европейского Союза отклонил иски российского олигарха Романа Абрамовича по поводу его включения в санкционные списки ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Суда ЕС.

Санкции против Абрамовича

После полномасштабного вторжения Совет Европейского Союза заморозил средства бизнесменов, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, которые считаются существенным источником доходов для правительства россии, и запретил им въезд в Европейский Союз или транзит через его территорию.

российский бизнесмен Роман Абрамович подал иски в Суд Европейского Союза, оспаривая включение своего имени в санкционные списки и требуя моральной компенсации. В декабре 2023 и в сентябре 2025 суд отклонил эти иски.

Впоследствии Совет ЕС принял новые акты, которыми продлил действие санкций сначала до 15 сентября 2025 года, а затем — до 15 марта 2026 года.

В среду, 9 сентября, Суд Европейского Союза отклонил иски Абрамовича, тем самым сохранив его активы под санкциями.